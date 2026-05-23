SHBA miraton shitjen e sistemit raketor HAWK për Ukrainën, me vlerë 108 milionë dollarë
Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar një shitje pajisjesh me vlerë 108.1 milionë dollarë për Ukrainën për të mbështetur sistemin raketor të mbrojtjes ajrore HAWK.
Sistemi HAWK është një sistem mbrojtës ajror i prodhuar në SHBA, i projektuar për të kapur aeroplanë, dronë dhe raketa lundrimi në rreze deri në 40-50 kilometra, varësisht nga varianti i raketës.
Ukraina i mori armët nga partnerët perëndimorë për të forcuar mbrojtjen e saj ajrore kundër sulmeve ruse.
Paketa përfshin mbështetje për mirëmbajtje dhe modifikim, pjesë këmbimi, shërbime riparimi, ndihmë logjistike dhe mbështetje teknike për sistemet FrankenSAM HAWK, ka njoftuar Departamenti i Shtetit i SHBA-së .
“Shitja e propozuar do të përmirësojë aftësinë e Ukrainës për t'u përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke e pajisur më tej atë për të kryer misione vetëmbrojtëse dhe sigurie rajonale me një aftësi më të fuqishme të integruar të mbrojtjes ajrore”, thuhet në deklaratë.
Shitja e pajisjeve do të kryhet përmes programit të Shitjeve Ushtarake të Huaja, me Sierra Nevada Corporation me seli në Kolorado që vepron si kontraktori kryesor.
Ukraina mori për herë të parë sistemet HAWK në fund të vitit 2022, si pjesë e një pakete ndihme për sigurinë prej 400 milionë dollarësh nga SHBA-ja .
Në vitin 2025, SHBA-të autorizuan një shitje të mundshme ushtarake të huaj prej 172 milionë dollarësh për Ukrainën për mbështetjen e sistemit të saj të raketave HAWK Faza III, duke përfshirë pajisjet dhe shërbimet përkatëse. /Telegrafi/