SHBA lejon Indinë të blejë naftë ruse për shkak të luftës me Iranin
Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, ka njoftuar një përjashtim 30-ditor që u lejon rafinerive indiane të blejnë naftë ruse nga anijet e bllokuara aktualisht në det për shkak të mbylljes së rrugëve të tyre të rregullta detare ose që konsiderohen shumë të rrezikshme.
Bessent e përshkroi atë si një zgjidhje afatshkurtër për të lehtësuar presionet e furnizimit dhe garantoi se masa "nuk do të ofrojë përfitime të konsiderueshme financiare për qeverinë ruse".
Vendimi u mor mes bllokadës së Ngushticës së Hormuzit të shkaktuar nga lufta e Iranit dhe ndërprerjeve të konsiderueshme në tregjet globale të energjisë që ajo vazhdon të shkaktojë, shkruan euronews.
Heqja dorë, e lëshuar nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja të SHBA-së, mbulon naftën dhe produktet e naftës ruse, të cilat tani mund të ridrejtohen drejt porteve indiane.
Raportohet se masa skadon më 4 prill dhe nuk zbatohet për asnjë dërgesë të re.
Ndryshe, ky nuk është një lehtësim i gjerë i sanksioneve dytësore të SHBA-së me të cilat u përball India më parë për blerjen e naftës ruse me çmime të zbritura.
Përkundrazi, ai adreson një emergjencë akute të furnizimit të njëhershëm, të shkaktuar nga konflikti në Lindjen e Mesme.
Bessent shtoi se India, një partner thelbësor i SHBA-së, pritet të rrisë blerjet e naftës bruto amerikane sapo të kalojë kriza e menjëhershme. /Telegrafi/