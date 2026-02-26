SHBA-ja dhe Irani fillojnë bisedimet që shihen si thelbësore për të parandaluar konfliktin
Zyrtarët amerikanë dhe iranianë po takohen në Gjenevë për një raund të tretë bisedimesh indirekte që shihen si thelbësore për shmangien e konfliktit, me presidentin Donald Trump që kërcënon të godasë Iranin nëse nuk arrihet një marrëveshje bërthamore.
Diskutimet vijnë në mes të grumbullimit më të madh ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme që nga pushtimi i Irakut i udhëhequr nga SHBA-të në vitin 2003, dhe me Iranin që zotohet të përgjigjet ndaj një sulmi me forcë.
Bisedimet po ndërmjetësohen përsëri nga Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, i cili tha se negociatorët kishin "demonstruar një hapje të paparë ndaj ideve dhe zgjidhjeve të reja dhe krijuese".
Por shanset për një marrëveshje mbeten të paqarta, transmeton Telegrafi.
Ndërsa Trump ka thënë se preferon ta zgjidhë krizën përmes diplomacisë, ai ka thënë gjithashtu se po shqyrton një sulm të kufizuar ndaj Iranit për të ushtruar presion mbi udhëheqësit e tij që të pranojnë një marrëveshje.
Megjithatë, presidenti ka bërë pak për të shpjeguar se çfarë po kërkon në negociata dhe pse mund të ketë nevojë për të ndërmarrë veprime ushtarake tani, tetë muaj pasi SHBA-të bombarduan objektet bërthamore iraniane gjatë një lufte midis Izraelit dhe Iranit.
Irani ka hedhur poshtë kërkesën e SHBA-së për të ndaluar pasurimin e uraniumit në territorin e tij, por ka pasur indikacione se është i përgatitur të ofrojë disa lëshime në lidhje me programin e tij bërthamor.
Ashtu si në dy raundet e mëparshme të diskutimeve në fillim të këtij muaji, delegacioni iranian udhëhiqet nga Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, ndërsa SHBA-të përfaqësohen nga i dërguari special Steve Witkoff dhe dhëndri i Trump, Jared Kushner.
Në javët e fundit, SHBA-të kanë dërguar mijëra trupa dhe atë që Trump e ka përshkruar si një "armatë" në rajon, duke përfshirë dy transportues aeroplanësh së bashku me anije të tjera luftarake, si dhe aeroplanë luftarakë dhe aeroplanë furnizimi me karburant.
Trump kërcënoi për herë të parë të bombardonte Iranin muajin e kaluar, ndërsa forcat e sigurisë shtypën brutalisht protestat antiqeveritare, duke vrarë mijëra njerëz. Por që atëherë, fokusi i tij është kthyer në programin bërthamor të Iranit, i cili ka qenë në qendër të një mosmarrëveshjeje të gjatë me Perëndimin.
Për dekada të tëra, SHBA-të dhe Izraeli e kanë akuzuar Iranin se po përpiqet të zhvillojë fshehurazi një armë bërthamore. Irani këmbëngul se programi i tij është vetëm për qëllime paqësore, megjithëse vendi është i vetmi shtet pa armë bërthamore që ka uranium të pasuruar në nivelin e duhur për armë bërthamore. /Telegrafi/