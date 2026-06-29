SHBA dhe Irani bien dakord të ndalojnë sulmet dhe të takohen në Katar
SHBA dhe Irani kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet e tyre ushtarake dhe të zhvillojnë bisedime të nivelit të lartë në Katar të martën, në një përpjekje urgjente për të shpëtuar marrëveshjen e tyre të brishtë të paqes.
Ky përparim vjen pas ditësh të shkëmbimeve ushtarake në rritje që kërcënuan të prishnin një memorandum të përkohshëm mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor, i cili synonte t'i jepte fund konfliktit që filloi në fund të shkurtit dhe ndërpreu transportin detar përmes rrugës ujore jetësore.
Sipas kësaj marrëveshjeje, Teherani u zotua të lejonte kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit, ndërsa Uashingtoni pranoi të hiqte bllokadën e porteve iraniane.
"Ne vendosëm të ndalojmë të gjithë aktivitetin kinetik", tha një zyrtar i lartë amerikan, duke përdorur një term ushtarak për sulmet.
Një zyrtar i dytë amerikan tha se të dyja palët do të tërhiqen "për momentin" dhe se "anijet mund të lëvizin lirisht" ndërsa bisedimet pritet të vazhdojnë.
Zyrtarët amerikanë dhe një burim i tretë me njohuri konfirmuan takimin e së martës në Katar.
Sipas burimeve diplomatike, takimi i së martës fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej në Zvicër për të trajtuar çështje më të gjera, përfshirë programin bërthamor të Iranit.
Megjithatë, pas rritjes së rrezikshme të konfrontimeve ushtarake gjatë fundjavës, vendi u zhvendos në Katar dhe agjenda u ngushtua posaçërisht në ngërçin në Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/