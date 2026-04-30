Sfida ekstreme, zgjidh kubin e rubikut gjatë hedhjes me parashutë - hyn në Guinness
Një YouTuber gjerman 23-vjeçar u hodh me parashutë për të thyer rekordin botëror Guinness për kohën më të shpejtë në zgjidhjen e një kubi të rubikut, ndërsa ishte në rënie të lirë.
Tom Kopke, i njohur edhe si Tooleko në YouTube, e zgjidhi kubin në 23.333 sekonda përpara se të hapte parashutën mbi Gjirin Mossel, Afrikën e Jugut.
Ai theu rekordin e mëparshëm prej 28.25 sekondash, i cili ishte vendosur nga australiani Sam Sieracki në vitin 2023.
"E zgjidha kubin e rubikut për herë të parë kur isha 18 vjeç dhe praktikova shumë atëherë. Madje bëra një video duke provuar disa sfida të çmendura dhe thashë se një ditë do ta zgjidhja atë duke u hedhur me parashutë", tha Kopke për Guinness World Records. /Telegrafi/
