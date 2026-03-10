Sfida e mëngjesit: A mund ta zgjidhni këtë enigmë në më pak se 32 sekonda?
Një test interesant po sfidon përdoruesit në internet që të testojnë shpejtësinë e vëzhgimit të tyre.
Sfida konsiston në gjetjen e një zambaku të bardhë të fshehur mes shumë luleve shumëngjyrëshe në një ilustrim të një kopshti plot me trëndafila dhe lule të tjera.
Sipas krijuesve të saj, koha mesatare për ta zgjidhur është rreth 32 sekonda, ndaj pjesëmarrësit duhet të jenë sa më të shpejtë dhe të vëmendshëm.
Kjo lloj loje jo vetëm që është argëtuese, por gjithashtu ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe përqendrimit.
A mendoni se mund ta gjeni zambakun më shpejt se shumica e njerëzve?
