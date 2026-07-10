Sfera misterioze metalike në plazhet e Australisë, dyshohet se janë mbetje nga hapësira
Gjashtë objekte të mëdha metalike dhe misterioze janë gjetur në plazhet e veriut të Queensland-it në Australi, duke shkaktuar kuriozitet dhe shqetësim tek autoritetet.
Dyshimet e para janë se bëhet fjalë për të ashtuquajturat “topa hapësinorë” – pjesë të raketave që kanë mbetur pas misioneve hapësinore dhe janë kthyer në Tokë.
Objektet u zbuluan në zonën e Forrest Beach, pranë qytetit Townsville. Autoritetet australiane kanë nisur hetimet për të përcaktuar origjinën e tyre, ndërsa policia dhe shërbimet emergjente siguruan zonën për shkak të dyshimeve se ato mund të përmbanin mbetje të kimikateve të rrezikshme.
Agjencia Hapësinore Australiane, në bashkëpunim me policinë dhe institucionet e emergjencave, po analizonte objektet. Ekspertët besojnë se ato mund të jenë rezervuarë nën presion që përdoren në sistemet e karburantit të raketave. Këto pjesë, të prodhuara nga lidhje të forta metalike si titani, mund të mbijetojnë gjatë hyrjes në atmosferë dhe të përfundojnë në oqeane ose brigje.
Ekspertja e mbetjeve hapësinore, Alice Gorman nga Universiteti Flinders, tha se forma dhe përbërja e objekteve përputhen me rezervuarë karburanti të raketave. Ajo paralajmëroi se disa prej tyre mund të kenë pasur mbetje të hidrazinës, një lëndë shumë toksike që përdoret si karburant raketor, megjithëse hetimet vazhduan për të konfirmuar origjinën e tyre.
Banorëve u është kërkuar të mos i prekin objektet nëse gjejnë të tjera të ngjashme dhe të njoftojnë menjëherë autoritetet. Sipas ekspertëve, raste të tilla janë bërë më të shpeshta për shkak të rritjes së numrit të lëshimeve hapësinore dhe shtimit të mbetjeve që kthehen nga orbita në Tokë.
Pas analizave fillestare, autoritetet australiane kanë vlerësuar se objektet me shumë gjasa janë mbetje nga një raketë hapësinore dhe jo objekte të panjohura, siç u spekulua fillimisht në rrjetet sociale. /Telegrafi/