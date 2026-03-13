Sezoni i ballkonit: 7 gjëra që nuk duhet t’i mbani kurrë aty
Ekspertët e sigurisë në shtëpi paralajmërojnë: disa gjëra që shumë njerëz i mbajnë në ballkon mund të shkaktojnë zjarr, dëmtime në ndërtesë ose të tërheqin insekte dhe brejtës
Ballkoni shpesh shihet si një vazhdim i dhomës së ndenjës, por është e rëndësishme të dini se ai nuk është menduar si depo shtesë. Disa objekte që vendosen aty mund të paraqesin rrezik serioz për sigurinë, por edhe të prishin pamjen e hapësirës.
Për shumë njerëz, ballkoni është një nga vendet më të dashura të shtëpisë – një oazë e vogël për kafen e mëngjesit, për ajër të freskët ose për t’u çlodhur pas një dite të lodhshme. Megjithatë, disa sende nuk duhet të qëndrojnë aty, sepse mund të krijojnë rrezik nga zjarri, të dëmtojnë strukturën e ndërtesës ose të tërheqin insekte dhe dëmtues të tjerë.
Ekspertët e sigurisë në shtëpi theksojnë se disa objekte nuk duhet të përfundojnë kurrë në ballkon. Ja shtatë prej tyre që është më mirë t’i mbani diku tjetër, transmeton Telegrafi.
1. Skarat elektrike
Pjekja në skarë në ballkon mund të duket ide e këndshme, por shpesh nuk është zgjidhja më e mirë. Temperatura e lartë, tymi dhe rreziku i përhapjes së zjarrit e bëjnë skarën potencialisht të rrezikshme, sidomos në ndërtesat me shumë banesa. Në disa pallate, përdorimi i saj madje është i ndaluar pikërisht për shkak të rrezikut nga zjarri.
2. Ngrohësit e jashtëm
Ngrohësit për ambiente të hapura, nuk janë gjithmonë të përshtatshëm për ballkon. Nëse përmbysen, lagen nga shiu ose bien në kontakt me objekte të tjera, mund të shkaktojnë qark të shkurtër ose zjarr. Për më tepër, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj kushteve atmosferike i dëmton shpejt.
3. Pajisjet e mëdha shtëpiake
Disa njerëz vendosin në ballkon pajisje të vjetra ose rezervë, si rrobalarëse, tharëse rrobash apo frigoriferë. Por këto pajisje janë të rënda, zënë shumë hapësirë dhe nuk janë të projektuar për qëndrim në ambient të hapur. Lagështia dhe shiu mund të shkaktojnë ndryshk, myk dhe defekte në pjesët elektrike.
4. Pajisjet me bateri litiumi
Trotinetët elektrikë, bateritë e veglave ose pajisje të tjera me bateri litiumi nuk duhet të mbahen në ballkon. Nën rrezet e forta të diellit ato mund të mbinxehën, gjë që rrit rrezikun e zjarrit apo edhe të shpërthimit.
5. Objektet prej qelqi
Edhe pse duken të padëmshme, objektet prej qelqi mund të bëhen problem. Në diell ato mund të reflektojnë dritën dhe nxehtësinë, ndërsa kushtet e këqija të motit, si breshri ose ndryshimet e menjëhershme të temperaturës, mund t’i thyejnë. Nëse bien nga lartësia, mund të rrezikojnë njerëzit që kalojnë poshtë.
6. Mbeturinat dhe qeset e plehrave
Mbajtja e qeseve të plehrave në ballkon deri në ditën e largimit të mbeturinave mund të duket praktike, por shpesh tërheq insekte, brejtës dhe erëra të pakëndshme. Në disa ndërtesa kjo praktikë është e ndaluar, sepse dëmton higjienën dhe pamjen e ndërtesës.
7. Bombolat e gazit ose karburantet
Objektet që përmbajnë gazra ose lëngje të ndezshme, si bombolat e gazit apo petroleumi, janë veçanërisht të rrezikshme. Ekspozimi ndaj nxehtësisë ose diellit mund të rrisë presionin në rezervuar dhe të shkaktojë rrjedhje apo shpërthim.
Përfundimi
Përfundimi është i thjeshtë: ballkoni duhet të përdoret për atë për të cilin është menduar – për çlodhje, për bimë dhe për të shijuar ajrin e freskët.
Në vend që ta ktheni në depo, mbajeni si një hapësirë të pastër, të rregullt dhe të sigurt, që çdo ditë t’ju ofrojë një moment të vogël qetësie larg ritmit të shpejtë të jetës. /Telegrafi/