Tapet apo parket? Para se të vendosni, duhet t’i dini këto mangësi që shpesh fshihen
Tapeti dhe dyshemeja prej druri, përkatësisht parketi, janë dy nga materialet më të zakonshme për mbulesa dyshemeje. Njëkohësisht, ato janë edhe shumë të ndryshme nga njëra-tjetra
Tapeti është material i butë, i qetë, relativisht i lirë dhe zakonisht me jetëgjatësi më të shkurtër. Në anën tjetër, parketi është material natyral, i fortë, më i shtrenjtë dhe shpesh mund të zgjasë për shumë vite, madje edhe më gjatë se vetë qëndrimi juaj në atë shtëpi.
Edhe pse të dyja materialet mund të përdoren në pjesë të ndryshme të shtëpisë, njohja e përparësive dhe mangësive të tyre ju ndihmon të merrni vendimin më të mirë: ku është më i përshtatshëm tapeti dhe ku parketi.
Tapet apo parket?
Shumica e tapetëve modernë prodhohen nga fibra sintetike të vendosura dendur në një shtresë bazë. Ekzistojnë edhe tapetë nga fibra natyrale, kryesisht pambuk ose lesh, por shumica prodhohen nga najloni ose poliesteri. Tapetët zakonisht shiten në role të mëdha dhe blihen sipas metrit katror.
Parketi masiv prodhohet nga druri natyral, i përpunuar në dërrasa të forta. Sipërfaqja e sipërme lëmohet mirë, ndërsa pjesa e poshtme zakonisht mbetet pak më e ashpër. Skajet janë të formësuara në sistem bashkimi, që mundëson lidhjen e dërrasave me njëra-tjetrën gjatë montimit.
Ekziston edhe parketi shumë-shtresor. Ai përbëhet nga një shtresë e hollë druri natyral, e ngjitur mbi një bazë më të trashë dhe më të lirë nga kompensatë cilësore. Kjo e bën dyshemenë më të përballueshme dhe më të qëndrueshme ndaj ndryshimeve të lagështisë, sepse zgjerohet dhe tkurret më pak, transmeton Telegrafi.
Pamja dhe përshtatja në ambient
Tapeti ofron më shumë zgjedhje ngjyrash, teksturash dhe modelesh. Ai krijon ndjesi ngrohtësie, rehatie dhe butësie, si në prekje, ashtu edhe në pamje.
Parketi, në anën tjetër, tërheq me ngjyrat natyrale të drurit dhe vijat karakteristike të tij, të cilat ndryshojnë sipas llojit të drurit. Ai krijon përshtypjen e një ambienti më të qëndrueshëm, më cilësor dhe më elegant.
Edhe pse zgjedhja varet shumë nga shija personale, shumica e njerëzve e konsiderojnë parketin më tërheqës nga ana estetike sesa tapetin.
Rezistenca ndaj ujit dhe nxehtësisë
Fibrat sintetike që përdoren në shumicën e tapetëve modernë i bëjnë ata relativisht rezistentë ndaj dëmtimeve nga uji. Megjithatë, problemi lind kur uji depërton në shtresën e poshtme ose në dyshemenë nën tapet. Në këto raste mund të zhvillohet myk, sidomos nëse lagështia qëndron për një kohë të gjatë.
Për këtë arsye, tapeti nuk rekomandohet për hapësira të lagështa, si banjat, apo për vende ku derdhjet janë të shpeshta, si kuzhina. Gjithashtu, tapeti mund të dëmtohet lehtë nga nxehtësia, për shembull nga cigaret e ndezura ose enët e nxehta. Në rast zjarri serioz, disa materiale sintetike mund të çlirojnë gazra toksikë.
Edhe parketi nuk është zgjidhja më e mirë për ambiente me shumë lagështi ose ujë. Ai mund të përdoret në kuzhinë vetëm nëse lëngjet e derdhura pastrohen menjëherë. Shumica e dyshemeve prej druri nuk rekomandohen të vendosen drejtpërdrejt mbi beton në bodrume, sepse lagështia nga toka mund të depërtojë nëpër bazament.
Parketi shumë-shtresor mund të jetë më i qëndrueshëm në kushte të tilla, por edhe ai nuk është plotësisht i mbrojtur nga lagështia. Druri mund të dëmtohet edhe nga nxehtësia e fortë, megjithëse shenjat e vogla të djegies ndonjëherë mund të lëmohen dhe riparohen.
Në këtë aspekt, as tapeti dhe as parketi nuk janë zgjedhje ideale për hapësira shumë të lagështa. Tapeti mund të mbajë lagështi në shtresën e poshtme, ndërsa parketi dëmtohet lehtë nga uji. Të dy materialet mund të dëmtohen nga nxehtësia.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Mirëmbajtja e tapetit zakonisht kërkon pastrim të rregullt me fshesë me korrent. Megjithatë, disa njolla mund të depërtojnë thellë dhe të mbeten përgjithmonë. Pluhuri, bakteret dhe alergjenët grumbullohen lehtë në fibra, prandaj tapeti shpesh nuk duket kurrë plotësisht i pastër.
Për këtë arsye, ai konsiderohet zgjedhje jo shumë e përshtatshme për personat që vuajnë nga alergjitë.
Parketi është shumë më i lehtë për t’u pastruar. Fshirja e thjeshtë ose përdorimi i fshesës me korrent largon pluhurin dhe papastërtitë e imëta, ndërsa pastrimi i herëpashershëm me leckë pak të lagur dhe me produkt të përshtatshëm për dru largon papastërtitë më të thella dhe shumicën e njollave.
Pikërisht për këtë arsye, kur bëhet fjalë për pastrim dhe mirëmbajtje, parketi ka përparësi të qartë ndaj tapetit. /Telegrafi/