Sergio Ramos ka arritur një marrëveshje në parim me një grup aksionarësh kryesorë për blerjen e Sevilla FC, klub ku ka fituar emër si futbollist profesionist.

Partneri i tij në këtë sipërmarrje është Martin Ink nga kompania Five Eleven Capital, sipas informacioneve të gazetarit Manolo Aguilar.

Kjo marrëveshje hap një periudhë ekskluziviteti, gjatë së cilës Ramos dhe ekipi i tij do të analizojnë gjendjen financiare të klubit, përpara se të tentojnë arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare, raporton Cadena SER.

Faza e analizës së thelluar

Marrëveshja e arritur përfaqëson një hap vendimtar, pasi tani nis procesi i analizës së thelluar financiare dhe ligjore, i njohur si “due diligence”.

Ky proces pritet të zgjasë disa muaj dhe vetëm pas përfundimit të tij do të merret një vendim përfundimtar.

Ky zhvillim konfirmon se thashethemet e fundit nuk kanë qenë të pabazuara dhe se oferta e Sergio Ramosit dhe partnerëve të tij është serioze, konkrete dhe e mbështetur nga një marrëveshje në parim.

Detajet e ofertës

Sipas informacioneve shtesë të publikuara nga Miguel Angel Chazarri, oferta fillestare për blerjen e klubit kap vlerën e 450 milionë eurove.

Sergio Ramos ka qenë i lidhur ngushtë me Sevillan gjatë karrierës së tij si futbollist. Ai ka luajtur për klubin dy herë: herën e parë nga viti 2003 deri në vitin 2005, përpara se të transferohej te Real Madridi, ndërsa u rikthye sërish te Sevilla në sezonin 2023/24, pas dy sezoneve të kaluara te Paris Saint-Germain.


Takimi paraprak

Kësaj marrëveshjeje në parim i ka paraprirë një takim i mbajtur më 15 janar, gjatë të cilit Sergio Ramos dhe Pérez Solano prezantuan ofertën dhe projektin e tyre përpara aksionarëve të klubit.

Takimi zgjati më shumë se dy orë dhe u vlerësua shumë për shkak të rëndësisë dhe seriozitetit të ofertës, çka në fund çoi në arritjen e marrëveshjes në parim për blerjen e Sevilla FC. /Telegrafi/

Premier League Futboll Ndërkombëtare Sport
telegrafi sport app