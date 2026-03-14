Serena Williams befason me pamjen e re: “Nuk jam perfekte, por jam plotësisht vetvetja”
Legjenda e tenisit botëror, Serena Williams, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me paraqitjen e saj të fundit në rrjetet sociale
Ish-numri një i botës publikoi një përmbledhje fotografish tërheqëse në profilin e saj në Instagram, ku shfaqet me një figurë dukshëm më të hollë pas humbjes së rreth 15 kilogramëve.
Serena, e cila prej vitesh konsiderohet një nga sportistet më të mëdha në historinë e tenisit, duket se është më e kënaqur se kurrë me pamjen e saj. Pas ndryshimeve të dukshme në peshë, ajo vazhdon të intrigojë fansat dhe mediat me paraqitjet e saj publike dhe fotografitë që ndan nga jeta private.
Në postimin e fundit në Instagram, Serena pozoi me një kostum banje në ngjyrë jeshile ulliri, që theksonte linjat e saj të reja trupore dhe figurën e tonifikuar. Kombinimin e plotësoi me një mantel rozë dhe papuçe UGG në ngjyrë kafe, duke krijuar një stil të relaksuar, por njëkohësisht shumë elegant.
Fotografitë, të realizuara në një ambient me dritë natyrale, kanë një atmosferë që i ngjan një editoriali mode, ndërsa grimi i saj në tonet e tokës i jep pamjes një elegancë të thjeshtë dhe natyrale.
“Nuk jam perfekte, por jam perfektësisht unë”, shkroi Serena në përshkrimin e fotografive, transmeton Telegrafi.
Pas publikimit, postimi u mbush menjëherë me mijëra pëlqime dhe komente nga ndjekësit. Shumë prej fansave e komplimentuan për pamjen e saj dhe për vetëbesimin që transmeton, duke theksuar se ish-kampionia duket mahnitëse dhe në formë të shkëlqyer.
Serena Williams, fituese e 23 titujve Grand Slam në kategori individuale, vazhdon të mbetet një figurë ikonike jo vetëm në sport, por edhe në botën e modës dhe kulturës popullore. Edhe pas tërheqjes nga tenisi profesionist, ajo mbetet shumë aktive në rrjetet sociale dhe shpesh ndan momente nga jeta familjare, projektet personale dhe stilin e saj të jetës. /Telegrafi/