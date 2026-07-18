“Serbia ende drejtohet nga Sllobodan Millosheviqi”
Udhëheqësit dhe politikanët evropianë dhe ndërkombëtarë u tmerruan nga deklarata e Snezhana Paunoviqit.
Ministrja e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale tha se, nëse do të kishte qenë në pozicionin e Slobodan Millosheviqit në vitin 1998, do ta kishte pastruar etnikisht Kosovën.
Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, tha: “Nuk mund ta imagjinoj që një ministre të vazhdojë të bëjë punën e saj bazuar në këtë deklaratë publike.”
Kjo do të ishte e vërtetë në një shoqëri normale dhe demokratike. Pas një deklarate të tillë, Snezhana Paunović jo vetëm që do të shkarkohej, por do të përballej edhe me drejtësinë.
Megjithatë, kjo nuk ndodh në Serbinë e Aleksandar Vuçiqit. Ai mbron Snezhanën pasi ajo shprehu dëshirën për gjenocid, ndërsa Milan Radoiçiç thuhet se ruhet nga njësi speciale, pavarësisht se është subjekt i një Njoftimi të Kuq të Interpolit pasi sulmoi veriun e Kosovës me armë nga ushtria serbe në shtator 2023.
Kjo nuk është rastësi, dhe as Snezhana dhe Milan Radoiçiq nuk janë raste të izoluara në Serbi.
Slobodan Millosheviq, i njohur si Kasapi i Ballkanit, i cili vdiq ndërsa përballej me drejtësinë për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, dhe idetë e tij fashiste vazhdojnë të mbështeten dhe promovohen nga udhëheqësit kryesorë të Serbisë, të udhëhequr nga vetë Presidenti serb Aleksandar Vuçiq.
Aleksandar Vuçiq – 2018 – President i Serbisë,ish-ministër i Informacionit në kohën e Sllobodan Millosheviqit
Gjatë vizitës së tij në Kosovë, në Mitrovicën e Veriut në vitin 2018, Vuçiq lavdëroi publikisht Sllobodan Millosheviqin, duke e quajtur atë një lider të madh serb:
“Millosheviqi ishte një udhëheqës i madh serb i cili padyshim kishte qëllimet më të mira, por rezultati ishte shumë i dobët. Jo sepse ai e donte kështu, por sepse dëshirat tona ishin joreale, ndërsa ne i neglizhuam dhe i nënvlerësuam interesat dhe aspiratat e kombeve të tjera. Për shkak të kësaj, ne paguam një çmim më të madh. Ne nuk jemi zgjeruar.”
Ivica Daçiq – 2020 – Ministër i Punëve të Brendshme,ish-zëdhënës i partisë së Millosheviqit
Ndërsa fati i mijëra civilëve shqiptarë që u vranë ose u zhdukën me forcë nga regjimi i Slobodan Millosheviqit mbetet i panjohur, dhe disa prej tyre u gjetën në varre masive pasi trupat e tyre ishin transportuar në Serbi me qëllim fshehjen e tyre, Ministri aktual i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Daçiq, kërcënoi serbët që japin informacione rreth vendndodhjeve të varreve masive dhe mbetjeve të shqiptarëve gjatë një paraqitjeje në programin serb Çirilica.
«Çfarë bëjmë me disa serbë që u tregojnë kroatëve dhe shqiptarëve se ku janë varrosur bashkëkombësve të tyre të zhdukur në të gjithë Serbinë, dhe budallallëqe të ngjashme?» tha Daçiq.
Aleksandar Vulin – 2020 – “Njeriu i Moskës”
I njohur si “Njeriu i Moskës” për shkak të deklaratave të tij në mbështetje të Rusisë dhe kundërshtimit të Perëndimit, Vulin ka mbajtur poste të rëndësishme, përfshirë atë të Drejtorit të Agjencisë së Inteligjencës së Sigurisë dhe Inteligjencës të Serbisë, BIA, Zëvendëskryeministrit të Serbisë, Ministrit të Mbrojtjes dhe të tjerë.
Pothuajse çdo vit, Vulin viziton publikisht varrin e kriminelit Slobodan Millosheviq dhe përulet para tij.
Ai gjithashtu ka pranuar publikisht se punon për idetë e Slobodan Millosheviqit për krijimin e “Botës Serbe”, të cilat çuan në gjenocide në Ballkan, spastrim etnik dhe vrasje masive të civilëve.
“Po, ne duhet të krijojmë ‘botën serbe’, në kuptimin që serbët duhet të bëhen një komb i vetëm politik.”
Ana Brnabiq — 2019 – Presidente e Asamblesë Kombëtare të Serbisë
Ndërsa Brnabiq ishte Kryeministre e Serbisë, ajo iu referua shqiptarëve të Kosovës me terma racistë si njerëz që “dolën fjalë për fjalë nga pylli”.