Senegali konfirmon se CAF ka filluar procedurat kundër tyre për sjelljen në finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës
Kombëtarja e Senegalit shkaktoi një trazirë serioze në finalen e Kupës së Kombeve Afrikane 2025, e cila përfundoi së fundmi, pasi kërcënoi të largohej nga loja pas një penalltie të dhënë në minutat shtesë në favor të vendit pritës, Marokut.
Loja rifilloi pas 30 minutash, me Brahim Diaz që humbi penalltinë dhe Senegali fitoi ndeshjen në vazhdime me rezultat 1-0 duke çuar lartë trofeun.
Megjithatë, Juria Disiplinore e Konfederatës së Futbollit Afrikan (CAF) konfirmoi se do ta ndëshkojë Senegalin për sjelljen e tyre.
Federata e Futbollit të Senegalit ka konfirmuar se CAF ka filluar veprimet e saj.
“Federata Senegaleze e Futbollit (FSF) informon publikun kombëtar dhe ndërkombëtar se u paraqit, këtë të martë, më 27 janar 2026, para Jurisë Disiplinore të Konfederatës së Futbollit Afrikan (CAF)”.
“Kjo procedurë ndjek raportet e zyrtarëve të ndeshjes, si dhe vërejtjet e paraqitura nga Federata Mbretërore Marokene e Futbollit në fund të finales së Kupës së Afrikës së Jugut 2025 në Marok”.
"Në këtë kontekst:
FSF-ja, e përfaqësuar nga Sekretari i Përgjithshëm, mori ndihmë ligjore nga Maitre Seydou Diagne.
Trajneri kryesor Pape Bouna Thiaw, si dhe lojtarët Ismaila Sarri dhe Iliman Ndiaye, u dëgjuan siç duhet dhe paraqitën mjetet e tyre të mbrojtjes.
"Organi disiplinor e ka marrë çështjen në shqyrtim dhe do të njoftojë vendimin e tij brenda dyzet e tetë (48) orëve, një afat i caktuar nga Presidenti i Jurisë”, thuhet në deklaratën e Senegalit. /Telegrafi/