Sendet të cilat shpesh harrojmë t’i pastrojmë rregullisht gjatë dimrit
Ekspertët paralajmërojnë se në dimër shpesh harrojmë të lajmë disa sende që i përdorim shpesh, gjë që mund të çojë në aroma të pakëndshme, baktere dhe papastërti që as nuk i vëmë re.
Muajt e dimrit sjellin ditë më të shkurtra, temperatura më të ulëta dhe më shumë kohë të kaluar brenda. Atëherë ne përdorim batanije të ngrohta, pantofla të buta dhe rroba të trasha që shpesh i veshim ditë pas dite. Dhe ndërsa shumica prej nesh përpiqemi të lajmë rregullisht veshjet klasike dhe të ruajmë higjienën bazë në shtëpi, ekspertët paralajmërojnë se gjatë dimrit shpesh neglizhojmë një numër artikujsh që janë në kontakt të vazhdueshëm me lëkurën tonë dhe mjedisin.
Për shkak të ventilimit më pak të shpeshtë, lagështirës dhe nxehtësisë, shumë gjëra që përdorim çdo ditë mund të bëhen vende ideale për grumbullimin e baktereve, aromave të pakëndshme dhe papastërtisë - edhe nëse duken të pastra në shikim të parë.
Ja cilat janë gjërat që duhet t'i kushtoni vëmendje këtë dimër:
Pantoflat – Shpesh palë këpucësh më të rehatshme në shtëpi, por edhe më të prirura për t’u “neglizhuar”. Pantoflat mbledhin aroma dhe baktere nga lëkura dhe lagështia, kështu që duhet t’i freskoni të paktën një herë në muaj ose t’i lani sipas udhëzimeve të kujdesit.
Shishe termos për pije të nxehta – Një aksesor i preferuar në dimër, por pjesa e brendshme shpesh neglizhohet. Shpëlarja e thjeshtë shpesh nuk është e mjaftueshme - ekspertët rekomandojnë një tretësirë me uthull dhe ujë për të hequr depozitat dhe aromat e pakëndshme.
Kapele, shalle dhe doreza – Ekspozimi ndaj kushteve të jashtme do të thotë që pluhuri, djersa dhe bakteret grumbullohen shpejt. Larja e rregullt sipas etiketës zgjat jetëgjatësinë dhe ruan freskinë.
Batanije dhe mbulesa të trasha – Janë të preferuara për të parë filma dhe për t’u çlodhur, por rrallë i fusim në lavatriçe. Duke qenë se bien në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën, pluhurin dhe bakteret e mundshme, këshillohet t’i lani më shpesh në dimër sesa në verë.
Perde dhe roleta - Ato mbledhin pluhur, erëra nga kuzhina dhe lagështi, veçanërisht në dimër kur ka më pak ventilim.
Më pak ventilim, më shumë veshje me shtresa dhe hapësira të ngushta nënkuptojnë që papastërtia dhe bakteret mund të qëndrojnë më lehtë në shtëpi.