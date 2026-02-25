Selektori Shabani shpall listën e lojtareve për ndeshjet me Finlandën
Përzgjedhësi i Kosovës, Agron Shabani, e ka shpallur të mërkurën listën e hendbollisteve të ftuara për ndeshjet me Finlandën.
Në kuadër të fazës së dytë dhe të fundit kualifikuese për Kampionatin Evropian 2026, Kombëtarja jonë i luan në fillim të marsit dy ndeshje me Finlandën.
Ndeshja e parë është më 5 mars nga ora 17:30 në Vantaa të Finlandës, ndërsa e dyta më 8 mars nga ora 17:15 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.
Grumbullimi i Kombëtares bëhet të dielën në Prishtinë, ndërsa të mërkurën e javës së ardhshme është udhëtimi për në Finlandë.
Selektori Shabani ka ftuar 16 lojtare për këtë grumbullim. Në Kombëtare janë kthyer Dafina Mustafa, Yllka Shatri e Melisa Mulaj.
Ndërkohë emra të rinj janë lojtaret e Kombëtares U19, Vanesa Kastrati, Aulona Maloku dhe Albina Pllana.
Në Kombëtaren tonë është duke u bërë ndërrimi i gjeneratës dhe ftesa për lojtaret e reja i shërben këtij qëllimi.Kombëtarja jonë i ka luajtur tashmë dy ndeshje në këto kualifikime.
Është mposhtur nga superfuqia, Franca, dhe nga Kombëtarja cilësore e Kroacisë. Dy humbje i ka edhe Finlanda, kështu që ndeshjet e marsit pritet të vendosin për vendin e tretë në grup. Edhe prej vendit të tretë është i mundshëm kualifikimi në Evropian. /Telegrafi/