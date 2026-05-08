Sela: Komisioni i Venecias po keqpërdoret si arbitrazh i Marrëveshjes së Ohrit
Komisioni i Venecias për keqpërdoret si arbitrazhë kundër Marrëveshjes së Ohrit, ka deklaruar kryetari i ASH, Ziadin Sela në intervistë për TV24. Këtë sipas Selës e dëshmon fakti që në komision po dërgohen vetëm ligje që janë miratuar në përputhje me vendimet që janë sjellë nga Marrëveshja e Ohrit dhe jo edhe për vendime të tjera.
"Fatkeqësisht, Komisioni i Venecias ka filluar të keqpërdoret ngs VMRO dhe LSDM si arbitrazh për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit sepse jorastësisht në Komisionin e Venecias dërgohen ligje që kanë të bëjnë me vendime që janë sjellë në Marrëveshjen Kornizë të Ohrit. Në Komisionin e Venecias dërgohet Ligji për Përdorimin e Gjuhëve, qëllimi ishte që ky ligj të dërgohet para se të miratohej në 2019, por derisa unë isha pjesë e pushtetit e pengova atë. Dërgohet një segment tjetër i Marrëveshjes së Ohrit, siç është Ligji për përfaqësim të drejtë, një parim shumë i rëndësishëm i Marrëveshjes së Ohrit me të cilin elita politike maqedonase ka për qëllim të bëhet arbitrazhë në Strazburg përmes Karakamishevës ose Deskovskës, për ta bërë të pavlerë dhe të pazbatueshëm edhe këtë të drejtë dhe Marveshja e Ohrit të perfundojë në një hiç", deklaroi Sela.
Sela shtoi se Komisioni i Venecias është institucion këshillë dhënës dhe ju vendimmarës. Ndërmjetës të Marrëveshjes së Ohrit, Sela tha se mund të jenë vetëm garantuesit e kësaj marrëveshje, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
"Nëse dikush duhet të jetë ndërmjetës i Marrëveshjes së Ohrit, kjo është me rëndësi të dëgjohet sepse për herë të parë thuhet dhe e them te ju, ndërmjetës të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit kush janë, Bashkimi Evropian dhe SHBA-të, e jo Komisioni i Venecias. Kjo është mënyrë se si të shpenzohet dhe tu bëhet devijim parimeve të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, duke u fshehur pas Komisionit të Venecias. Nuk është teori kornsiparitve, kjo është e vërteta që dëshmohet", deklaroi Sela.