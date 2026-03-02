Sekuestrohen 5 armë dhe municion në Pejë, policia nis raste penale
Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë ka njoftuar se gjatë kësaj jave, pas një pune intensive operative nga stacionet policore në kuadër të saj, janë sekuestruar disa armë dhe sasi municioni në rajonin e Pejës.
Sipas njoftimit zyrtar, në periudhën 23 shkurt – 1 mars 2026, policia ka gjetur dhe sekuestruar: dy pushkë, një pushkë “dhjetëshe” me 9 fishekë të kalibrit 7x62 mm, një pushkë gjuetie me 18 fishekë të kalibrit 7.62x39 mm, një revole TT, një pistoletë Zoraki 917-T, një karikator, një fishek 9x19 mm dhe një thikë.
Lidhur me rastet, personat e dyshuar janë intervistuar nga organet e rendit, ndërsa janë iniciuar raste penale për veprën “Mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim i paautorizuar i armëve”.
Policia ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e posedimit të paligjshëm të armëve dhe ka bërë thirrje që qytetarët të bashkëpunojnë me autoritetet për të garantuar sigurinë publike. /Telegrafi/