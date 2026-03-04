Sektori i zejtarëve të kualifikuar në Gjermani ka mungesë prej 200,000 punëtorësh
Sektori i zejtarëve të kualifikuar në Gjermani përballet me një mungesë prej rreth 200,000 punëtorësh, sipas Konfederatës Gjermane të Zejtarëve të Kualifikuar (ZDH).
Në fund të dhjetorit, 119,565 vende të lira pune u regjistruan në Agjencinë Federale të Punësimit, tha ZDH, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Shumë biznese nuk raportojnë vendet e lira të punës, duke e bërë ZDH-në të vlerësojë mungesën aktuale në 200,000, pak më poshtë nivelit të vitit të kaluar.
Dhe siç theksohet më tej, ky hendek po ndikon negativisht në sektor, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
ZDH pret vetëm një rritje modeste të të ardhurave prej 1% në vitin 2026, por ndryshe nga firmat më të mëdha industriale, shumica e bizneseve artizanale nuk po shkurtojnë vendet e punës në një shkallë të gjerë.
Veç kësaj, thuhet në shkrim, numri i të punësuarve mund të bjerë me 60,000 këtë vit, kryesisht për shkak të daljeve në pension dhe mbylljeve vullnetare të bizneseve, ndërsa pronarët largohen nga industria ose u mungojnë pasardhës.
Ndërkohë, vlerëson shkrimi, ekonomia e dobët e ka lehtësuar pak mungesën e praktikantëve.
Në vitin 2025, 16,213 vende pune për praktikantë artizanalë mbetën të paplotësuara, gati 2,900 më pak se vitin e kaluar, por afërsisht një në nëntë pozicione mbeti bosh.
Këto shifra përfshijnë vetëm pozicionet e raportuara në Agjencinë Federale të Punësimit.
Firmat e vogla, veçanërisht ato me deri në katër punonjës, janë nën presion.
Shumë pronarë heqin dorë nga operacionet sepse nuk mund të gjejnë pasardhës ose përballen me barrë në rritje nga burokracia, taksat, kontributet sociale dhe kostot e energjisë.
Presidenti i ZDH-së, Jörg Dittrich, pranoi se qeveria ka dhënë një shtysë të rëndësishme, por kërkoi reforma më të shpejta dhe më të thella, veçanërisht në burokraci, taksim, çmime të energjisë dhe taksa sociale.
Ai theksoi se qeveria tani do të gjykohet nëse ka guximin të kryejë reforma strukturore me vendosmëri. /Telegrafi/