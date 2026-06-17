Sekreti për bar më të gjelbër dhe më të harlisur në oborrin tuaj është në kuzhinën tuaj, harrojeni plehrat e shtrenjtë
Njerëzit që duan të kenë një lëndinë të dendur, të gjelbër dhe të harlisur këtë verë duhet të përdorin një përbërës të zakonshëm të kuzhinës në oborret e tyre. Është sheqeri.
Konkretisht, përgatitja e një oborri për muajt e verës shpesh mund të jetë një proces i kushtueshëm dhe i vështirë, me kosto që shpesh maten në qindra marka për plehrat dhe herbicidet.
Megjithatë, me ndihmën e sheqerit si një alternativë e përballueshme, është e mundur të arrihet një gjendje më e mirë e barit për shumë më pak para.
Me mbërritjen e verës dhe temperaturat më të larta, oborret po përgatiten për një periudhë me shumë diell, dhe atëherë rekomandohet të aplikohet sheqer në bar për të nxitur rikuperimin e tyre dhe për të përmirësuar pamjen e tyre.
Sipas ekspertëve, sheqeri mund të ndihmojë në rigjallërimin e lëndinave të verdha ose me njolla, duke i shndërruar ato në zona më të dendura dhe më të gjelbra.
Gjithashtu shpjegohet se sheqeri vepron në dekompozimin e shtresës së kashtës, e cila formohet me kalimin e kohës dhe mund ta vështirësojë rritjen e barit. Gjithashtu thuhet se mund të kontribuojë në pasurimin e lëndëve ushqyese në tokë dhe të pengojë zhvillimin e barërave të këqija të padëshiruara.
Ekspertët rekomandojnë aplikim të kujdesshëm dhe të duhur. Raporti ideal është afërsisht 450 gram sheqer për nëntë metra katrorë lëndinë, dhe këshillohet të përdoret sheqer i bardhë i imët në orët e para të mëngjesit në bar të thatë.
Lindsey Hyland, themeluese e Urban Organic Yield, pohon se barërat e këqija lulëzojnë më mirë në kushte me qasje në rrezet e diellit dhe lagështinë, dhe se aplikimi i sheqerit mund t'i bëjë kushte të tilla më pak të favorshme për rritjen e saj.
Ajo shton se sheqeri ndihmon në zbërthimin e kashtës, duke e bërë më të lehtë rritjen e barit të ri dhe duke përmirësuar gjendjen e përgjithshme të barit.
Në të njëjtën kohë, blogu Gardening Know How paralajmëron se sheqeri duhet të përdoret me kursim në lëndina, maksimumi një herë në sezon, ose deri në tre herë në vit, duke përjashtuar periudhën e dimrit.
Ekspertja e kopshtarisë, Rachel Crow e Homes & Gardens, thekson se sheqeri mund të ketë efekte pozitive, por paralajmëron kundër përdorimit të tij, veçanërisht në tokat e prirura ndaj rritjes së kërpudhave. Ajo thotë se përdorimi i duhur dhe i moderuar mund të kontribuojë në bar më të gjelbër gjatë gjithë verës.
Një pikëpamje të ngjashme ndan edhe Bill Glaser i Outstanding Foods, i cili paralajmëron kundër përdorimit të tepërt të sheqerit, ndërsa rekomandon një qasje të kursyer dhe përdorim të herëpashershëm.
Ai pohon se sheqeri i lejon barit të shtypë speciet bimore pushtuese dhe se rritja e kërpudhave mund të inkurajohet nëse përdoret në sasi të mëdha ose shumë shpesh.
Tom Monson i Monson Lawn & Landscaping shpjegon se si sheqeri mund të ndihmojë në përmirësimin e përthithjes së azotit nga toka, gjë që kontribuon në një lëndinë më të gjelbër, por gjithashtu paralajmëron për mundësinë e rritjes së kërpudhave, veçanërisht në kushtet e ekspozimit më të ulët në diell.
Ai shton se, megjithëse sheqeri nuk konsiderohet një pleh klasik, si burim karboni mund të kontribuojë në përmirësimin e ekuilibrit të tokës dhe shëndetit të përgjithshëm të barit.
Ekspertët arrijnë në përfundimin se, ndërsa sheqeri nuk vepron si një vrasës i drejtpërdrejtë i barërave të këqija, ai inkurajon jetën mikrobike në tokë, gjë që mund të ndihmojë në forcimin e barit dhe në shtypjen e bimëve të padëshiruara.