Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së: Ballkani Perëndimor kërkon angazhim të koordinuar
Sekretari i Përgjithshëm i Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC), Amer Kapetanoviç, mori pjesë në edicionin e 62-të të Konferencës së Sigurisë së Mynihut (MSC), ku u angazhua në diskutime të nivelit të lartë mbi sigurinë evropiane, zgjerimin e BE-së dhe luftën kundër krimit të organizuar transnacional, si dhe zhvilloi takime bilaterale me partnerë ndërkombëtarë.
Gjatë MSC-së, e cila mbledh liderë globalë nga politika, mbrojtja, diplomacia, biznesi dhe shoqëria civile për të adresuar sfidat më urgjente të sigurisë ndërkombëtare, Kapetanoviç mori pjesë në seancën hapëse dhe në disa diskutime tematike për sfidat e sigurisë së Evropës dhe vendin e Ballkanit Perëndimor në kuadrin evropian dhe transatlantik.
Ai ishte pjesë e tryezës së rrumbullakët “Derë e hapur apo fund i hapur? Realizimi i zgjerimit të BE-së”, si dhe foli në aktivitetin “Ankorimi i Ballkanit: Vlerësimi i zgjerimit të BE-së, angazhimit transatlantik dhe sfidës së sigurisë së Evropës”, të organizuar nga Instituti për Çështje Ndërkombëtare (IAI), Fondacionet për Shoqëri të Hapur të Ballkanit Perëndimor dhe Shkolla e Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare e Universitetit Johns Hopkins.
Po ashtu, ai mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga GIZ me titull “Vjedh, kontrabandon, destabilizon: Argumenti për veprim ndërrajonal kundër krimit të organizuar transnacional”, si dhe në aktivitetin “Gjigantët që pëshpëritin: Kriza demokratike e Ballkanit Perëndimor si test për Evropën”, të organizuar nga Qendra e Beogradit për Politikë të Sigurisë (BCSP) dhe Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë (ECFR).
Në kuadër të paneleve, Ballkani Perëndimor u trajtua si një test për kredibilitetin e zgjerimit të BE-së dhe për arkitekturën në zhvillim të sigurisë evropiane, në kushtet e dinamikave gjeopolitike në ndryshim. Diskutimet theksuan rreziqet e prapakthimit demokratik dhe kërcënimeve hibride, si dhe nevojën për angazhim të koordinuar të BE-së dhe partnerëve transatlantikë.
Duke folur për sfidat e sigurisë, Kapetanoviç theksoi se: “Rrjetet kriminale lëvizin çdo ditë nëpër rajon, duke vepruar pa marrë parasysh juridiksionet dhe institucionet, ndërsa përgjigjet tona shumë shpesh mbeten të fragmentuara ose reaktive. Krimi i organizuar shkon përtej juridiksioneve individuale dhe kërkon një përgjigje të bazuar në bashkëpunim.”
Ai paralajmëroi se ekosistemet kriminale në Ballkanin Perëndimor shfrytëzojnë dobësitë institucionale dhe boshllëqet socio-ekonomike, duke minuar stabilitetin rajonal dhe arkitekturën e sigurisë së Evropës.
“Në mjedisin e sotëm të sigurisë, fragmentimi është rrezik, ndërsa bashkëpunimi është fuqi. Pyetja reale është nëse bashkëpunimi institucional i sigurisë mund të veprojë më shpejt sesa rrjetet kriminale”, tha Kapetanoviç.
Ai vuri në pah rolin e RCC-së në avancimin e bashkëpunimit operacional të sigurisë në Evropën Juglindore përmes platformave si Security Governance Hub dhe Konferenca Vjetore Rajonale për Koordinimin e Sigurisë (“Jumbo Conference”), si dhe përmes analizave të bazuara në fakte të ofruara nga SecuriMeter i RCC-së.
Në margjinat e konferencës, Kapetanoviç zhvilloi takime bilaterale me Oana-Silvia Țoiu, ministre e Punëve të Jashtme e Rumanisë; Marko Duriç, ministër i Punëve të Jashtme i Serbisë; Odile Renaud-Basso, presidente e Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH); Olof Skoog, zëvendëssekretar i përgjithshëm për çështje politike në Shërbimi Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS); dhe Carl-Philipp Sassenrath, anëtar i Bundestagut gjerman.
Diskutimet u fokusuan në forcimin e bashkëpunimit rajonal në kuadër të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), zbatimin e Strategjisë SEE2030, mbështetjen e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor dhe intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta kundër krimit të organizuar, kërcënimeve hibride dhe për forcimin e qëndrueshmërisë institucionale.
Konferenca e Sigurisë së Mynihut ofroi edhe një herë një platformë kyçe për dialog mbi arkitekturën e sigurisë së Evropës, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të qëndrueshëm rajonal dhe ndërrajonal në një mjedis global gjithnjë e më të fragmentuar. /Telegrafi/