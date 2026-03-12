Sejdiu: Mohimi i Murat Jasharit për kandidaturën shembi “kullën prej letre” të Kurtit
Emri i Murat Jashari ishte përfolur së fundmi në opinion si një nga kandidatët e mundshëm për postin e presidentit të Kosovës. Megjithatë, ai e ka mohuar publikisht se ka ambicie për të marrë pozitën e kreut të shtetit.
Lidhur me këtë zhvillim ka reaguar analisti politik Dardan Sejdiu, i cili tha se deklarimi i Jasharit ka rrëzuar një narrativë që, sipas tij, po ndërtohej nga kryeministri Albin Kurti.
Duke folur në emisionin Rubikon në Klan Kosova, Sejdiu vlerësoi se familja Jashari tradicionalisht ka treguar maturi duke mos u përfshirë në diskutime politike, por këtë herë reagimi i Murat Jasharit erdhi për shkak të intensitetit të debatit publik.
“Familja Jashari e ka bërë këtë punë jashtëzakonisht mirë, me një maturi të madhe që asnjëherë nuk është hyrë në këto diskutime. Por kësaj radhe intensiteti i diskutimit ishte aq i madh, kriza që vinte aq e madhe dhe presioni publik aq i madh, sa që z. Jashari, në ambientet e Universiteti i Prishtinës, i pyetur nga një gazetar që insistoi për përgjigje, dha një deklarim që në një formë ose tjetër e shemb një ‘kullë prej letre’ që mundohet ta ndërtojë z. Kurti”, u shpreh Sejdiu.
Së fundmi, në skenën politike në Kosovë janë përmendur disa emra si kandidatë të mundshëm për president, ndërsa diskutimet janë intensifikuar për shkak të zhvillimeve politike dhe debatit për zgjedhjen e kreut të shtetit.