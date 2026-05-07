Sejdi Bellanica zgjidhet kryetar i AAK-së në Prizren
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se në Prizren ka vazhduar procesi i zgjedhjeve të brendshme në parti.
Haradinaj njoftoi se, së bashku me kryetarin e Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, ka marrë pjesë në Kuvendin Zgjedhor të Degës së AAK-së në Prizren, ku me pjesëmarrje të gjerë të delegatëve është zgjedhur kryetar i degës Sejdi Bellanica.
Sipas Haradinajt, Bellanica është anëtar shumëvjeçar i AAK-së, me mbi 25 vjet përvojë në arsim, veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe me përvojë edhe në fushën e medias.
Në këtë kuadër, Haradinaj përgëzoi strukturat e deritanishme të degës për punën e bërë, duke veçuar ish-kryetarin Besnik Krasniqi për kontributin në drejtimin e degës.
Ai i uroi suksese Bellanicës në detyrën e re, duke shprehur besimin se do ta forcojë më tej organizimin dhe mobilizimin e AAK-së në Prizren.