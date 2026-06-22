Seattle thyen rekordin botëror Guinness me një festë dim sum në Seattle
Një lagje e Seattle theu një rekord botëror Guinness duke mbledhur 830 njerëz për të ngrënë dim sum së bashku.
Festa e fillimit veror të distriktit ndërkombëtar të Chinatown të enjten, priti përpjekjen e rekordeve botërore të Guinness për darkën më të madhe të dim sum, transmeton Telegrafi.
Rekordi i mëparshëm u vendos nga 764 persona në një ngjarje të organizuar nga stacioni radiofonik WSFM në Sydney, Australi, në vitin 2019.
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Organizatorët e përpjekjes në Seattle thanë se rreth 900 njerëz u ulën për të ngrënë dim sum, por vetëm 830 u kualifikuan për rekord sepse disa u larguan nga vendet e tyre përpara numërimit zyrtar.
Një gjyqtar i rekordeve botërore Guinness konfirmoi se ngjarja mori zyrtarisht rekordin.
Dumplings dhe simite për tentativën rekord janë siguruar nga restoranti Jade Garden.
"Jam i kënaqur me këtë pjesëmarrje. Dhe jam veçanërisht i lumtur që morëm rekordin që kur babai im dhe ekipi i kuzhinierit bënë 3600 petat me dorë", tha pronari i Jade Garden, Eric Chan për The Seattle Times. /Telegrafi/