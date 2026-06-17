Sean Penn do të drejtojë një film për një oficer policie që u sulmua gjatë trazirave në Kapitol në vitin 2021
Sean Penn do të drejtojë filmin e ri të studios Warner Bros. për oficerin e policisë që ishte në vendin e sulmit në Kapitolin e SHBA-së më 6 janar 2021, u njoftua të martën.
Penn do ta drejtojë filmin ende pa titull, sipas skenarit të tij, pasi fitoi një çmim Oscar për filmin "One Battle After Another". Bradley Cooper është në bisedime për të luajtur rolin kryesor, por një marrëveshje nuk është finalizuar ende.
Përfaqësuesit e Penn dhe Warner Bros. nuk donin të flisnin për identitetin e personazhit kryesor, duke thënë vetëm se ai është i bazuar në një person të vërtetë. Filmi përshkruhet si një histori për një miqësi të papritur dhe prodhimi pritet të fillojë në mesin e vitit 2027.
Sean Penn(Foto: Samir Hussein)
Kur Penn mori pjesë në seancat dëgjimore të Komitetit të Përzgjedhur të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së në vitin 2022 në lidhje me sulmin vdekjeprurës në Kapitol, ai u ul midis oficerëve të policisë së Uashingtonit, Michael Fanone dhe Daniel Hodges, të cilët iu përgjigjën sulmit.
Fanone dëshmoi më pas se ai nxitoi në vendngjarje dhe u kap, u rrah dhe u trondit me një armë zjarri me taser, ndërkohë që e quanin tradhtar të vendit të tij. Sulmi, sipas dëshmisë së tij, u ndal vetëm kur ai tha se kishte fëmijë, duke rezultuar në një atak në zemër.
Penn tha në ato seanca dëgjimore se po merrte pjesë si një qytetar tjetër për të parë nëse drejtësia do të vihej në vend. Njoftimi për filmin vjen disa ditë pasi Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së tha se nuk do ta kundërshtonte blerjen e propozuar të Warner Bros. Discovery me vlerë 111 miliardë dollarë, gjë që do ta sillte studion e filmit nën kontrollin e David Ellison. /Telegrafi/