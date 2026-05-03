Scudetto i 21-të për Interin, tifozët ndezin festën me mesazhin enigmatik “14” dhe “+7”
Tifozët e Interit shfaqën dy banderola misterioze vetëm pak sekonda pas përfundimit të ndeshjes së së dielës në shtëpi kundër Parmës, e cila i siguroi Nerazzurrëve titullin e 21-të.
Interi e konfirmoi matematikisht titullin pas fitores 2-0 ndaj Parmës në “San Siro”. Festimet kishin nisur që para fishkëllimës së parë, pasi skuadrës i mjaftonte edhe një barazim për ta vulosur kampionatin me tri ndeshje të mbetura.
Menjëherë pas mbylljes së takimit, tifozët e Interit në Curva Sud, përballë Curva Nord të ultrasve, shpalosën dy banderola që ngjallën kureshtje.
Banderola kryesore shfaqte një numër të madh “14” në sfondin e “Tricolore”, ndërsa banderola poshtë kishte mbishkrimin: “+7 kundër gjithçkaje dhe të gjithëve”.
Sipas interpretimit të tifozëve, mesazhi lidhet me historinë e titujve të fituar nga Interi, duke iu referuar shtatë kampionateve të mëparshme të fituara në rrethana që ata i konsiderojnë sfiduese dhe të shoqëruara me polemika.
Tifozët e Interit në Curva Sud festuan kështu Scudetton e 21-të, duke e shoqëruar triumfin me mesazhin “14+7” në banderola. /Telegrafi/