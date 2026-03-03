Scholes tregon trajnerin e ardhshëm “perfekt” të Manchester Unitedit
Legjenda e Manchester Unitedit, Paul Scholes, beson se Carlo Ancelotti do të ishte zgjedhja "perfekte" për t'u bërë trajneri i ardhshëm i përhershëm i klubit, edhe pse trajneri i përkohshëm Michael Carrick gëzon një fillim të mrekullueshëm.
Scholes, duke folur në podkastin The Good, The Bad & The Football, vlerësoi aftësinë e Ancelottit për të ngritur lojtarët dhe për të fituar trofe, pavarësisht se italiani aktualisht po e udhëheq Brazilin në Kupën e Botës këtë verë.
"Ancelotti është ende perfekt për Manchester United, ku mendon se do t'i bëjë lojtarët të ndihen sikur fitojnë miliona dollarë. Dhe ka përvojën e fitimit të gjërave”, ka thënë fillimisht Scholes.
Ndërsa pranoi moshën e Ancelottit si një shqetësim të mundshëm, Scholes vuri në dyshim nëse Carrick ka përvojën e nevojshme në ndeshje të mëdha për të udhëhequr Unitedin afatgjatë.
"Pyetja është, a e ka Michael përvojën?" vazhdoi ai. "A mund ta shohim Michaelin duke fituar Ligën premier? Nuk e di ende", përfundoi anglezi.
Carrick krenohet me një rekord të jashtëzakonshëm me gjashtë fitore dhe një barazim në shtatë ndeshjet e tij të para në Ligën Premier, por Scholes dyshon nëse menaxhimi i Middlesbrough në Championship e përgatit plotësisht dikë për kërkesat e klubit nga Old Trafford.
Skuadra e Carrick renditet në vendin e tretë në Ligën Premier pas fitores të së dielës ndaj Crystal Palace, por Scholes këmbëngul se klubi duhet të peshojë nëse dëshiron një trajner mjeshtër apo një trajner të provuar me histori në fitoren e trofeve. /Telegrafi/