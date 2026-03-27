Saveski: Po monitorohet situata me guvernatorin e Bankës Popullore
Prokurori i sapozgjedhur publik shtetëror, Nenad Saveski, thotë se nuk do të komentojë kurrë për deklaratën e askujt, duke theksuar se gjëja e parë që bëri pasi mori detyrën ishte takimi me prokurorët publikë në Prokurorinë Publike të Shtetit dhe njoftoi se planifikon takime me të gjithë prokurorët publikë, përkatësisht sipas fushave të prokurorive më të larta publike, të cilat janë katër, dhe pastaj me ato themelore.
I pyetur për të komentuar deklaratën e kryeministrit Hristijan Mickoski se pret përgjigje në lidhje me punën e Katica Janevës dhe PSP-së, Saveski tha në një deklaratë për mediat para seancës së sotme të Këshillit të Prokurorisë Publike se nuk do të komentojë deklaratën e askujt.
I pyetur se çfarë do të bëjë në lidhje me thashethemet se ka raste që mbahen në sirtar, Saveski theksoi se ka qenë në detyrë vetëm për disa ditë dhe se publiku do të informohet me kohë për çdo vendim.
"Lëreni pak kohë, janë ende disa ditë. Përfshirë, përparësi është edhe pjesëmarrja në seanca, për të plotësuar vendet e lira dhe për të krijuar kushte që ajo të funksionojë aty ku ka vende të lira", tha Saveski.
I pyetur nëse PSP-ja dhe Katica nuk do të ishin prioritet, Saveski tha se nuk do të komentonte "nëse bëhet fjalë për deklaratën e ndonjë prokurori".
I pyetur në lidhje me Guvernatorin Trajko Sllaveski, Saveski tha se situata po monitorohet në lidhje me informacionin që është bërë publik dhe se nëse gjenden baza për hapjen e një procedure paraprake hetimore, sigurisht që do të veprohet sipas saj.
Lidhur me kërkesën për përjashtimin e prokurores Lence Ristovska dhe rastin e zjarrit në Koçan, Saveski tha se nuk është marrë asnjë vendim./Telegrafi/