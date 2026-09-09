Sandra Bullock flet për mbështetjen e motrës së saj gjatë kohërave të vështira: Më tha se duhej të kujdesesha për veten dhe fëmijët e mi
Sandra Bullock foli për mbështetjen e motrës së saj gjatë periudhës së vështirë që ajo përjetoi.
Bullock kujtoi paralajmërimin e motrës së saj Gesina Bullock-Prado, ndërsa kujdesej për partnerin e saj Bryan Randall, ndërsa ai luftonte me sklerozën laterale amiotrofike.
Kur u pyet se çfarë mësoi për veten si kujdestare, Bullock tha se e kuptoi që gjithmonë kishte qenë kujdestare dhe se nuk po kujdesej për personin që kujdesej për të gjithë të tjerët.
"Ishte një thirrje e madhe zgjimi për mua. Nuk jam e mirë në kërkimin e ndihmës, por kisha nevojë për ndihmë dhe duhej ta kërkoja në një mënyrë të sigurt", tha ajo.
Ajo shtoi se disa njerëz i erdhën në ndihmë, duke e orientuar në drejtimin e duhur drejt infermierëve dhe kujdesit.
"Në shqetësimin e saj për mua, ajo më shqetësoi, duke thënë: 'Nëse nuk fillon të kujdesesh për veten, diçka do të të ndodhë ty dhe çfarë do t'u ndodhë vajzave të tua Lou dhe Lai'", tha Bullock për paralajmërimin e motrës së saj.
Ajo tha gjithashtu se mësoi se ka një motër të mrekullueshme dhe se është ende duke u rritur. Partneri i saj, Randall, ndërroi jetë në vitin 2023 pas një beteje trevjeçare me ALS-në.