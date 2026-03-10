Samsung sfidon Meta me syze të reja
Samsung po përgatit prezantimin e syzeve të mençura që synojnë të konkurrojnë me Meta Ray‑Ban, liderin aktual në tregun e realitetit të zgjatur (AR).
Sipas burimeve të brendshme, pajisja do të ketë kamerë 12 MP, bateri 155 mAh dhe do të peshojë vetëm 50 gram, duke e bërë të lehtë për përdorim gjatë gjithë ditës.
Gjithashtu, ajo do të ketë integrim të avancuar me inteligjencën artificiale dhe bashkëpunim me Google për funksione si përkthim i teksteve dhe kërkim vizual në kohë reale.
Samsung nuk ka konfirmuar ende datën e daljes, por ekspertët parashikojnë që prezantimi mund të ndodhë në fillim të vitit 2027, ndoshta paralelisht me një linjë të re telefonash Galaxy.
Çmimi i pajisjes mbetet i panjohur, por pritet të jetë konkurrues me modelet aktuale të Meta.
Kjo lëvizje e Samsung tregon qartë ambicien e kompanisë për të fuqizuar tregun e pajisjeve AR dhe për t’i ofruar konsumatorëve alternativa serioze ndaj Meta. /Telegrafi/