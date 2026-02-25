Samsung prezanton serinë e re Galaxy Buds4 "me përvojën e tingullit më të avancuar"
Samsung Electronics prezantoi sot modelet më të fundit Galaxy Buds4 Pro dhe Galaxy Buds4, duke ripërcaktuar atë që kufjet premium mund të ofrojnë për sa i përket tingullit superior Hi-Fi dhe rehatisë së përditshme.
Të dizajnuara për të tingëlluar po aq mirë sa edhe përshtaten në mënyrë komode, seria Galaxy Buds4 kombinon cilësi të jashtëzakonshme audio me një formë të optimizuar në mënyrë kompjuterike, duke bashkuar inovacionet më të avancuara të Samsung në teknologjinë e audios dhe ergonomisë në një përvojë të vetme, të përsosur.
Për herë të parë, Buds4 Pro vjen me një “woofer” më të madh, të kombinuar me Anulimin e Përmirësuar Aktiv të Zhurmës (ANC) dhe një Adaptive Equalizer (EQ) të përditësuar, duke ofruar tingull me spektër të plotë, besnik ndaj regjistrimit origjinal, ndërsa përshtatet në mënyrë inteligjente me kushtet reale të përdorimit.
Dizajni i menduar me kujdes, kontrollet intuitive hands-free dhe integrimi më i thelluar i AI theksojnë më tej përkushtimin e Samsung për të krijuar kufje që ndjekin mënyrën se si njerëzit dëgjojnë, lëvizin dhe i përdorin ato çdo ditë.
Siç theksohet më tej, me serinë Galaxy Buds4, Samsung Electronics ka përcaktuar dizajnin karakteristik Buds blade, një formë e optimizuar në mënyrë digjitale, e bazuar në qindra miliona të dhëna globale mbi formën e veshit dhe më shumë se 10.000 simulime .
Seria Buds4 ofron një përshtatje ultra të lëmuar dhe ergonomike, me kufje më të vogla dhe më të përshtatura, duke garantuar mbajtje të sigurt dhe rehati gjatë gjithë ditës.
Versioni i ri blade, i stabilizuar vjen me përfundim premium metalik dhe një zonë të gravuar për pinch control , duke u mundësuar përdoruesve të lokalizojnë dhe rregullojnë lehtësisht cilësimet.
Mbajtësi i ri me kapak e bën më të thjeshtë ruajtjen dhe karikimin, duke theksuar njëkohësisht dizajnin elegant të kufjeve dhe duke ofruar një përvojë të rafinuar, cilësore dëgjimi në lëvizje.
Buds4 Pro vijnë me dizajn canal-fit që kombinon tingull superior me funksionalitet maksimal, ndërsa Buds4 me dizajn open-fit ofrojnë një përvojë audio të rehatshme dhe praktike. Përdoruesit mund të zgjedhin gjithashtu mes dy ngjyrave: të bardhë dhe të zezë me përfundim elegant mat për të dy modelet. /Telegrafi/