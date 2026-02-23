Samsung kryesoi tregun evropian të telefonave inteligjentë në vitin 2025
Sipas një njoftimi të ri nga Omdia, Samsung kryesoi tregun evropian të telefonave inteligjentë (duke përjashtuar Rusinë) në vitin 2025, me 46.6 milionë njësi të dërguara dhe një pjesë tregu prej 35%.
Apple ishte e dyta me 36.9 milionë njësi dhe 27% të pjesës së tregut, e ndjekur nga Xiaomi me 21.8 milionë dërgesa dhe një pjesë prej 16% të tregut, Motorola me 7.7 milionë njësi të dërguara dhe 6% të pjesës së tregut, dhe Honor që arriti në top 5 për herë të parë me 3.8 milionë pajisje të dërguara për një pjesë tregu prej 3%, transmeton Telegrafi.
Është interesante se Apple dhe Honor ishin të vetmet marka top 5 që u rritën në Evropë krahasuar me vitin 2024, me 6% dhe 4%, përkatësisht. Të dyja shitën gjithashtu më shumë pajisje ndonjëherë në kontinent vitin e kaluar. Dërgesat e Xiaomi ranë me 1% krahasuar me vitin 2024, dhe Motorola ra me 5%.
Jashtë top 5, si Nothing ashtu edhe Fairphone panë rritje dyshifrore. Tregu në përgjithësi ra me 1%, në 134.2 milionë njësi të dërguara, duke përbërë rreth 10.8% të të gjithë telefonave inteligjentë të dërguar në mbarë botën.
Tremujori i katërt i vitit 2025 (tetor deri në dhjetor) u dominua nga Apple me 13.4 milionë dërgesa dhe një pjesë tregu prej 34%, e ndjekur nga Samsung me 12.4 milionë njësi të dërguara dhe 31% të totalit. Xiaomi, Motorola dhe Honor janë të radhës në këtë renditje, me Honor që shënoi rritjen më të madhe krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2024 (24%), e ndjekur nga Motorola (13%) dhe Samsung (10%).
Pajisja më e shitur në Evropë në vitin 2025 ishte Galaxy A56 i Samsung, i ndjekur nga iPhone 16 dhe Galaxy A16. Në 10 më të mirët janë gjashtë pajisje Apple dhe katër Samsung - asnjë markë tjetër nuk arriti të lëvizë kaq shumë inventar. Është interesante se në vitin 2024 Xiaomi pati një hyrje në 10 më të mirët me Redmi Note 13 4G, por kjo nuk ndodhi përsëri vitin e kaluar. /Telegrafi/