Samsung Galaxy S27 mund të përdorë ekranet BOE
Prodhuesi kinez i paneleve të ekranit BOE thuhet se po përpiqet të furnizojë ekranet për Galaxy S27 të ardhshëm të Samsung.
Një raport i ri nga Koreja pohon se BOE ka parë që CSOT, në pronësi të TCL, ka siguruar një kontratë me Samsung për Galaxy A57 dhe do të donte të hynte gjithashtu në zinxhirin e furnizimit të kompanisë koreane, transmeton Telegrafi.
Samsung Display është ende furnizuesi kryesor i ekranit për Galaxy A57, por CSOT është furnizuesi i dytë për sa i përket vëllimit.
Duke pasur parasysh këtë, Samsung thuhet se po shqyrton përdorimin e BOE si një furnizues dytësor ndaj Samsung Display për Galaxy S27, por ende nuk është marrë një vendim.
Kjo padyshim do të ndihmonte Samsung Electronics të kursente disa para, të cilat më pas mund t'i përdorë për të paguar për memorie më të shtrenjtë.
Është interesante se raporti i medias koreane që flet për të gjitha këto spekulon se Samsung, në nivel grupi, mund të mos dëshirojë ta marrë BOE si furnizues për një pajisje të nivelit të lartë të prodhuar nga Samsung Electronics, pasi kjo do të dobësonte disi pozicionin negociues të Samsung Display me Apple.
Në fund të fundit, prodhuesit kinezë të paneleve të ekranit janë më të lirë se Samsung Display, dhe kjo mund të ndikojë në vendimin e Samsung Electronics, veçanërisht duke pasur parasysh evolucionin e çmimeve të memories në muajt e fundit. /Telegrafi/