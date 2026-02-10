Samsung Galaxy F70e prezantohet me Dimensity 6300 dhe bateri 6,000 mAh
Shtesa më e fundit në serinë F të Samsung është tani zyrtare me Galaxy F70e.
Pajisja e re ndan specifikimet kryesore me Galaxy A07, por zgjedh një pjesë të pasme të ridizajnuar me një shtresë lëkure artificiale dhe vjen me një çmim fillestar më të ulët, transmeton Telegrafi.
Galaxy F70e është ndërtuar rreth një ekrani LCD IPS 6.7 inç me rezolucion HD+ dhe një shpejtësi rifreskimi 120Hz.
Paneli vlerësohet me shkëlqim maksimal prej 800 nits dhe përmban një kamerë selfie 8MP.
Rreth pjesës së pasme, Galaxy F70e përmban një kamerë kryesore 50MP me aperturë f/1.8 së bashku me një sensor thellësie 2MP dhe një blic LED.
Telefoni është i pajisur me çipsetin Dimensity 6300 të MediaTek të çiftëzuar me 4/6GB RAM dhe 128GB hapësirë ruajtjeje.
Gjithashtu keni mundësinë të zgjeroni hapësirën e ruajtjes përmes vendit për kartë SIM Hybrid.
Ana e softuerit mbulohet nga One UI 8.0 bazuar në Android 16, me Samsung që premton gjashtë vjet përmirësime të sistemit operativ dhe përditësime sigurie.
Specifikime të tjera të rëndësishme përfshijnë një portë për kufje dhe një skaner gjurmësh gishtash të integruar në butonin e ndezjes.
Galaxy F70e do të jetë i disponueshëm në ngjyrat Spotlight Blue dhe Limelight Green. Versioni 4/128GB fillon nga 12,499 INR (138 dollarë), ndërsa versioni 6/128GB do të kushtojë 13,999 INR (154 dollarë).
Telefoni do të jetë i disponueshëm nëpërmjet Samsung.com, Flipkart dhe shitësve partnerë offline nga 17 shkurti. /Telegrafi/