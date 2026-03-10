Samsung fiton çështjen gjyqësore kundër TCL në Gjermani për televizorët "me pika kuantike të rreme"
Gjermania është arena e një beteje tjetër ligjore midis gjigantëve të teknologjisë - Samsung Electronics sapo fitoi një çështje kundër TCL për televizorët "QLED të rremë".
Pikat kuantike përdoren në lloje të caktuara të ekraneve për efikasitet të përmirësuar dhe saktësi ngjyrash. Për shembull, disa televizorë Samsung përdorin ndriçim prapa ultravjollcë, transmeotn Telegrafi.
LED-të ultravjollcë janë shumë efikasë, por ultravjollcë nuk është as në spektrin e dukshëm. Pikat kuantike thithin këtë dritë ultravjollcë dhe prodhojnë dritë të dukshme në ngjyrën e dëshiruar.
Një avantazh shtesë i kësaj qasje është se pikat kuantike janë shumë më të lehta për t'u akorduar në një gjatësi vale të saktë drite sesa një LED tipik.
Samsung ishte në gjendje të demonstronte se disa televizorë TCL nuk përdornin teknologjinë e pikave kuantike pavarësisht se reklamat e tyre sugjeronin të kundërtën. TCL nuk ishte në gjendje ta kundërshtonte këtë para Gjykatës Rajonale të Mynihut I.
Gjashtë seri të ndryshme televizorësh janë të prekur - gjykata urdhëroi TCL të ndalonte reklamimin e këtyre televizorëve si "QLED" dhe të korrigjonte deklaratat e rreme rreth tyre. Vini re, megjithatë, se ky vendim nuk është ende ligjërisht i detyrueshëm dhe TCL mund të apelojë.
Nuk është vetëm Gjermania, megjithatë, Samsung ka raste të ngjashme kundër TCL edhe në SHBA dhe në Kore. Rezultati i çështjes në Gjermani mund të ndikojë edhe në këto raste të tjera. /Telegrafi/