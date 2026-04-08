Sadiku: LDK i kishte 15 vota të gatshme për Osmanin, por s’u paraqit si kandidate
Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka deklaruar se kjo parti i kishte pasur të gatshme votat për rizgjedhjen e Vjosa Osmanit si presidente.
Sadiku në Debat Plus ka theksuar se LDK-ja disponon 15 vota dhe se ato kishin qenë në dispozicion për Osmanin, por ajo nuk ishte paraqitur si kandidaturë nga LVV-ja, ndërsa për propozim nga ana e tyre kërkoheshin të paktën 30 nënshkrime.
Ai ka deklaruar se procesi për zgjedhjen e presidentit duhet të intensifikohet dhe të mos lihet për momentet e fundit, duke shtuar se vendi ka nevojë për stabilitet dhe vazhdim të zhvillimit.
“Është e vërtetë që Kurti po i kërkon 84-85, nuk i kemi ne i kemi 15, këto 15 i kemi pasur të gatshme për Vjosa Osmanin, nuk është paraqit si kandidaturë, nuk kemi mundur ta propozojmë nevojiteshin 30. Tash po presim që mendoj se duhet çdo ditë të intensifikohet procesi i gjetjes së zgjidhjes nuk ka nevojë të lihet për ditët e fundi. Vendi ka nevojë të vazhdojë punët te zhvillohet”, ka deklaruar ai.
