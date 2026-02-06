Sa shpenzuan partitë politike për tre muaj? KQZ publikon shifrat
Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar shpenzimet tremujore (tetor-dhjetor 2025) të subjeketeve politike sipas rezultateve të zgjedhjeve të mbajtura më 9 shkurt 2025.
Sipas njoftimit të KQZ-së, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) kryeson listën e shpenzimeve, me rreth 1 milion e 263 mijë euro të shpenzuara gjatë kësaj periudhe tremujore.
Ndërsa, në vend të dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës (PDK), e cila ka shpenzuar rreth 280 mijë e 822 euro.
Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka raportuar shpenzime në vlerë prej rreth 224 mijë e 859 euro për periudhën tetor–dhjetor 2025.
Nga ana tjetër, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka raportuar shpenzime 70 mijë euro gjatë kësaj periudhe raportuese.
KQZ ka bërë të ditur se publikimi i këtyre të dhënave bëhet në kuadër të transparencës dhe monitorimit të financimit të subjekteve politike, në përputhje me legjislacionin në fuqi. /Telegrafi/