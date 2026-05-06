S680 Guard është një Mercedes luksoz i blinduar me stil dhe motor V12
A jeni një politikan i rangut të lartë? Kryetar shteti? Dikush i aftë t'i bezdisë njerëzit aq keq sa të bëhen vrasës? Epo, Mercedes sapo ka publikuar makinën për ju, dhe quhet S680 GUARD. Në thelb është një tank elegant.
Siç sugjeron edhe emri, është bazuar në gjeneratën e fundit të S-Class, një makinë që është përdorur nga të mëdhenjtë dhe të mirët që nga viti 1972 (dhe gjenerata W116), më e reja në një linjë të gjatë automjetesh super të mbrojtura, me specifikime fabrike, nga Mercedes, transmeton Telegrafi.
Por kjo është e nivelit të lartë; merr vlerësimin më të lartë të mundshëm për mbrojtjen e pasagjerëve civilë, të quajtur 'VR10'. Në thelb, nëse dëshironi një automjet më të fuqishëm, do t'ju duhet të bashkoheni me ushtrinë.
Dhe duket... pak a shumë si një S-Class normal. Pak a shumë. Ideja këtu është se njerëzit që kanë nevojë për këto gjëra ndoshta nuk duan të tërheqin vëmendje të veçantë, kështu që Guard duket thjesht si një S-Class me bosht të gjatë.
Xhamat duken pak të çuditshëm - ato kanë kornizë më të madhe nga brenda - dhe gomat dhe fellnet duken çuditërisht të mëdha, por nëse prekin lëkurën e aluminit - si një S e rregullt - tingëllon si një makinë normale.
Megjithatë, nëse prekni xhamin ose gomat, është sikur të prekni mermer të trashë. Gjërat nuk janë ashtu siç duken në shikim të parë.
Në thelb, makina është projektuar për të përfshirë një qelizë sigurie që është e paprekshme ndaj çdo gjëje përveç municioneve të rënda. Pistoleta? Një .44 Magnum ose .357 mezi do të prekë armaturën e brendshme - megjithëse do të lërë një vrimë që duhet lustruar në lëkurën e jashtme. Një kalibër 7.62x39 - diçka si një Kalashnikov AK-47 - lë një shenjë të vogël.
Gjithçka tjetër? Të lëna pas dore, megjithëse duke lënë gjurmë në karrocerinë e sakrifikuar. Dhe kjo shkon deri në diçka si një pushkë snajperi ruse Dragunov (fishekë 7.62x54R, kalibri ventilatorë) që përdor një fishek me bërthamë çeliku të ngurtësuar me një kokë ndezëse. Ky është certifikimi VR10, që do të thotë se keni bezdisur disa njerëz vërtet të këqij.
Dhe mos mendoni se mund të qëlloni vetëm skajet e dyerve ose nyjet e karrocerisë, sepse armatura është e mbivendosur për ta parandaluar atë. Sulme më agresive? S680 do t'i rezistojë IED-ve (pajisjeve shpërthyese të improvizuara) me disa kg lëndë shpërthyese brenda tyre, edhe nëse e qëlloni në çati.
Pra, si e bën këtë? Epo, xhami është i shtresuar, i trashë disa centimetra dhe i mbështjellë në kornizat e dyerve. Ai përsëri thyhet nëse e qëlloni, por do të thithë ndikimin e një predhe dhe do të nxjerrë xham të shkrirë përsëri drejt qëlluesit. Kjo është balistikë për ju. Pas paneleve normale të aluminit janë grupe armaturash çeliku "të labirintizuara", rrjeta me materiale ekzotike si Aramid të endura poshtë.
Dyert peshojnë 250 kg. Secila. Por ato hapen si dyer normale falë aktivizuesve të fuqizuar, dhe po, ka edhe sistem anti-kurth. Nëse dora juaj ngec në njërën prej tyre pa të, do të humbisni aftësinë për të shkruar shumë shpejt. Dëshironi të provoni të nxirrni dikë nga zjarri? Makina mund të ruajë qindra litra ajër të pastër; nëse zbulon benzinë, thjesht mbyll të gjitha hyrjet dhe ushtron presion të tepërt në brendësi për momentet jetësore që do të duheshin për t'u larguar.
Ka fikëse zjarri të integruara. Dhe ka sirena dhe radio/komunikacione mobile dhe altoparlantë të jashtëm për të komunikuar me pjesën e jashtme ndërsa ju strehoheni në siguri. Ka një buton të madh të kuq brenda mbajtëseve të gotave që në thelb do ta shndërrojë këtë gjë në një dhomë paniku të lëvizshme. Ata nuk na lanë ta shtypnim atë.
Sigurisht, këto gjëra nuk janë të pandalshme. Nëse futeni në një liqen, prapë do të mbyteni. Nëse do të qëlloheshit nga një tank i vërtetë, prapë do të ishit të veshur mirë. Por ideja për një makinë si kjo nuk është të qëndrojë dhe të luftojë, por të mbijetojë mjaftueshëm gjatë për t'u larguar. Prandaj edhe gomat Michelin PAX runflat, të cilat mund të ngasin për 30 km edhe nëse janë bërë copë-copë - brenda është montuar një unazë e fortë gome, me shufra çeliku që në mënyrë efektive e fiksojnë gomën në fellne. Cilësia e ngasjes së S-Class shkon në kosh në favor të tërheqjes taktike.
Ndoshta një pikë në të cilën një peshë e kufizuar prej 4.4 tonësh dhe sistemi i tërheqjes në të gjitha rrotat 4Matic bëhen një avantazh nëse duhet të hiqni dorë nga stili mesjetar dhe thjesht të rrëzoni një automjet tjetër nga rruga. Gjë që shpjegon gjithashtu pse një makinë me një motor V12 6.0 litra me 600 kuaj fuqi arrin 'vetëm' 0-100 km/orë në tetë sekonda e gjysmë.
Një përparim relativ madhështor këto ditë, por me arsye. Po aq interesante është mënyra se si e certifikojnë S680 Guard, sepse nuk ka të bëjë fare me aftësinë sulmuese - por me sigurimin që njerëzit e butë dhe të butë brenda të mbeten në sasinë e duhur të butësisë dhe butësisë.
Pra, certifikimi në nivelin e mbrojtjes VR10 kryhet nga Beschussamt Ulm ("shtëpia e provës") në përputhje me udhëzimet e testimit të Shoqatës së Laboratorëve të Testimit për Materiale dhe Ndërtime Rezistente ndaj Sulmeve (VPAM).
Ata përdorin atë që e quajnë kukulla testimi për përplasje "biofidel" - por këto kanë 42 kocka, lëkurë dhe dymbëdhjetë analoge të indeve të buta dhe organe të brendshme.
Gjatë testimit, S680 u qëllua, u hodh në erë dhe u abuzua, dhe më pas mjekët e vërtetë i vlerësuan kukullat për të parë se çfarë ndikimi kishte dhuna tek "njerëzit" brenda.
Me sa duket, pasi të gjitha proceset u përfunduan, S680 mori rezultatin maksimal; njerëzit do të ishin larguar - megjithëse me një rast të mundshëm të tinitusit dhe PTSD të lehtë.
Thuhet se dikush mund të ketë derdhur shampanjën nga frigoriferi i pasmë. Makina dukej e shqyer në fund të procedurave të testimit, por qelia e sigurisë i mbajti të gjithë gjallë.
Vlen të theksohet këtu se nuk mund të blini thjesht një nga këto gjëra nga një shitës; ka kontrolle të së kaluarës për të parë nëse keni vërtet nevojë për një të tillë, plus një çmim për të cilin askush nuk është i gatshëm të flasë - është POA, me nivele shtesë në 'A'.
Por ajo vjen me një garanci Mercedes dhe një shërbim 'mjek fluturues' nëse keni nevojë për një ndërrim të vërtetë vaji ose për një bush të zhurmshëm.
Gjëja më e mirë në lidhje me Guard është ndoshta se nuk është aspak agresive për t'u parë. Nxirreni nga një autokolonë (dhe ndoshta hiqni mbajtëset e flamurit të montuara në krahët e përparmë, nëse po angazhoheni për fshehtësi) dhe duket thjesht si një S-Class e re.
Ka të gjitha përmirësimet e reja në brendësi, të gjitha funksionet multimediale, të gjitha drurin dhe lëkurën e bukur të zakonshme. Mund të jetë paksa për të ardhur keq që na duhen këto gjëra fare, por nëse do të zgjidhni siguri të plotë, mund ta bëni me stil.
Çmimi: Me Aplikim/Në varësi të miratimit
Motori: 6.0 litra V12 biturbo
Fuqia: 612 kuaj-fuqi
Performanca: 0-100 km/orë në 8.3 sekonda, 210 km/orë
Ndërruesi: Automatik me 9 shpejtësi, 4Matic AWD 31/69 ndarje çift rrotullues F/R
Pesha: rreth 4,400 kg. /Telegrafi/