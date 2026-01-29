"S'ia fali vetës", Gjesti rikthehet me baladën prekëse dedikuar vëllait të ndjerë
Pas një periudhe të vështirë shkëputjeje nga skena muzikore, artisti i njohur Gjesti është rikthyer sot me një projekt që mbart peshë të madhe emocionale.
Këngëtari ka publikuar baladën e tij më të re, të titulluar Memories, një dedikim i ndjerë që vjen pas tragjedisë familjare që e mbajti larg syrit të publikut, humbjes së vëllait të tij.
Ky projekt nuk përfaqëson thjesht një këngë të radhës në karrierën e tij, por një pasqyrim artistik të dhimbjes, mungesës dhe kujtimeve që mbeten të pashlyeshme.
Për ta sjellë këtë rrëfim personal në mënyrën më të sinqertë, Gjesti është kujdesur vetë për tekstin dhe vijën melodike, duke transmetuar emocionet pa filtra dhe pa zbukurime të panevojshme.
Ana muzikore i është besuar producentëve Fatjon Miftari dhe Eron Hoti, të cilët kanë ndërtuar një shtrat muzikor të qetë dhe delikat, në harmoni të plotë me ndjeshmërinë e këngës.
Ndërkohë, ana vizuale e projektit, e realizuar nga Silkrock nën regjinë e Ari Dalladakut, e plotëson mesazhin përmes pamjeve që flasin po aq fuqishëm sa edhe vargjet.
Ky rikthim shënon një moment të rëndësishëm në rrugëtimin artistik të Gjestit, i cili ka zgjedhur artin si mënyrën e tij të komunikimit me publikun pas zisë që e preku thellë. “Memories” tashmë është e disponueshme në të gjitha platformat digjitale dhe pritet të rezonojë fort me të gjithë ata që e kanë ndjekur dhe vlerësuar krijimtarinë e tij ndër vite. /Telegrafi/