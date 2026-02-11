Rutte: Arktiku gjithnjë e më i rëndësishëm për sigurinë kolektive, NATO duhet të bëjë më shumë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka thënë sot në Bruksel se Arktiku është gjithnjë e më i rëndësishëm për sigurinë e përbashkët dhe se NATO duhet të marrë kolektivisht përgjegjësi më të mëdha për sigurinë e rajonit të Arktikut.
Sipas The Guardian, përcjell Telegrafi, Arktiku dhe Veriu i Largët 'gjithnjë e më i rëndësishëm për sigurinë kolektive', këmbëngul Rutte ndërsa NATO nis misionin për t'iu përgjigjur shqetësimeve të Donald Trump.
Në këtë drejtim, duke iu referuar Arktikut dhe Veriut të Lartë, Rutte thotë se rajoni është "gjithnjë e më i rëndësishëm për sigurinë tonë kolektive".
Ai thekson se anëtarët e NATO-s "kryejnë rregullisht ushtrime në Arktik, sigurohen që jemi gati për të luftuar dhe për të vepruar në të gjitha kushtet".
Por duke marrë parasysh disa nga shqetësimet e shprehura të Trump për Grenlandën, ai thotë se "përballë aktivitetit ushtarak në rritje të Rusisë dhe interesit në rritje të Kinës në Veriun e Lartë, ishte thelbësore që të bënim më shumë".
Ai ka thënë se misioni i ri Arctic Sentry do të bashkojë ushtrimet dhe logjistikën ekzistuese për të treguar "angazhimin tonë të qartë të aleancës për të siguruar sigurinë e Arktikut dhe në të vërtetë sigurinë e të gjithë Aleancës së bashku".
Ai ka shtuar se misioni i ri do t'i ndihmojë gjithashtu aleatët të hartojnë "sfidat e mundshme" në mënyrë që "çdo boshllëk të mund të adresohet shpejt dhe në mënyrë efektive". /Telegrafi/