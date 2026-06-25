'Rusia nuk do ta fitojë këtë luftë' - Merz kërkon fillimin e bisedimeve për paqe në Ukrainë
Kancelari gjerman Friedrich Merz bëri thirrje të enjten që negociatat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë të fillojnë menjëherë, duke thënë se koha ishte e përshtatshme për të "i dhënë fund vrasjeve".
Duke folur në një konferencë të fokusuar në rindërtimin e Ukrainës në qytetin polak të Gdańsk, Merz tha se Evropa dhe aleanca transatlantike ishin të gatshme të rrisnin më tej presionin mbi ekonominë e sëmurë ruse.
"Rusia nuk do ta fitojë këtë luftë. Ka ardhur koha për të filluar negociatat, për të ngrirë vijën e frontit dhe për t'i dhënë fund vrasjeve", tha ai.
Merz tha se mbështetja e Ukrainës, e cila ka qenë duke u mbrojtur nga një pushtim i plotë rus për më shumë se katër vjet, vazhdon të jetë një "angazhim i palëkundur" për Gjermaninë.
Negociatat e mëparshme për t'i dhënë fund konfliktit të udhëhequr nga SHBA-të nuk arritën të jepnin një rezultat.
Shtetet kryesore evropiane tani po kërkojnë një mënyrë për të rinisur bisedimet pa u lënë përsëri në harresë.
Megjithatë, Moska ka thënë vazhdimisht se nuk dëshiron të negociojë me evropianët dhe vazhdon të këmbëngulë në kërkesat e saj maksimale, duke përfshirë lëshime të mëdha territoriale që Ukraina i ka refuzuar vazhdimisht.
Konferenca e Rimëkëmbjes së Ukrainës po organizohet nga kryeministri polak Donald Tusk dhe homologia e tij ukrainase Yulia Svyrydenko.
BE-ja, Grupi i Shtatë demokracive të mëdha të industrializuara (G7) dhe institucione të tjera si Banka Botërore, si dhe përfaqësues të shumtë të kompanive, po marrin pjesë gjithashtu në takim. /Telegrafi/