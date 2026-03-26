Rusia mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë, thotë raporti vjetor i NATO-s
Rusia mbetet kërcënimi më i rëndësishëm dhe i drejtpërdrejtë për sigurinë në zonën euroatlantike.
“Gjatë vitit të kaluar, Rusia është përpjekur të vërë në provë sigurinë tonë, të prishë dhe përçajë shoqëritë tona - qoftë përmes shkeljeve të hapësirës ajrore, sabotimit dhe aktiviteteve kibernetike të dëmshme, apo ndërhyrjeve politike dhe kërcënimeve informative”, ka thënë Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte teksa ka prezantuar Raportin e tij Vjetor për vitin 2025.
Por sipas tij, përgjigja e NATO-s ndaj provokimeve të pamatura - qoftë nga Rusia apo të tjerë - ka qenë e qartë, e shpejtë dhe vendimtare.
Të enjten (26 mars 2026), në selinë e NATO-s në Bruksel, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte prezantoi Raportin e tij Vjetor për vitin 2025.
Dhe aty është vënë në pah se në Samitin e vitit të kaluar në Hagë, aleatët ranë dakord të rrisin investimet në mbrojtje në 5% të PBB-së.
Me një rritje prej 20% të shpenzimeve të mbrojtjes, krahasuar me vitin 2024, të dhënat e sapo publikuara konfirmuan se Aleatët Evropianë dhe Kanadaja kishin bërë një hap të madh përpara.
"Shifrat në raport flasin vetë", ka thënë Rutte. "Ne kemi bërë përparim të konsiderueshëm në investimet në mbrojtje, dhe NATO është më e fortë sot se kurrë më parë".
Siç theksohet në një njoftim, për herë të parë, të gjithë Aleatët raportuan shpenzime mbrojtëse që përmbushën ose tejkaluan objektivin e vitit 2014 prej 2% të PBB-së.
Duke vënë në dukje këtë, Sekretari i Përgjithshëm përgëzoi anëtarët e NATO-s për reagimin e tyre të fuqishëm ndaj një mjedisi të ndryshuar sigurie.
“Për një kohë shumë të gjatë, Aleatët Evropianë dhe Kanadaja ishin tepër të varur nga fuqia ushtarake amerikane. Ne nuk morëm mjaftueshëm përgjegjësi për sigurinë tonë. Por ka pasur një ndryshim të vërtetë në mentalitet… Dhe si evropian, jam krenar për atë që po bëjmë - progresin e jashtëzakonshëm që po bëhet”, ka shtuar ai.
Sekretari i Përgjithshëm gjithashtu iu referua momenteve historike nga një vit historik për Aleancën.
Ai theksoi krijimin e Rojës Baltike, për t'u mbrojtur më mirë nga kërcënimet e mundshme ndaj infrastrukturës nënujore, dhe Rojës Lindore, e cila forcoi më tej parandalimin e Aleatëve përgjatë krahut lindor.
Më tej, Rutte nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së Aleatëve për Ukrainën në vitin 2025 dhe më tej, duke e përshkruar sigurinë e të dyjave si "të lidhura ngushtë".
Ai vlerësoi ndikimin e vazhdueshëm të JATEC - qendra e parë e përbashkët NATO-Ukrainë, dhe Listën e Kërkesave të Prioriteteve për Ukrainën (PURL) - që ofron miliarda euro vlerë të pajisjeve ushtarake amerikane jetësore, të paguara nga Aleatët dhe partnerët - si shembuj të asaj mbështetjeje të palëkundur. /Telegrafi/