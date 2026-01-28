Rusia ka pësuar 1.2 milion viktima, thotë instituti me bazë në Uashington - vjen reagimi i Kremlinit
Viktimat nga të dyja palët e luftës mund të arrijnë në dy milionë deri në pranverën e këtij viti, sipas një grupi ekspertësh.
Por, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) me seli në Uashington thotë se forcat ruse kanë pësuar gati 1.2 milionë viktima - më shumë se çdo fuqi e madhe që nga Lufta e Dytë Botërore.
Dhe siç është thënë më tej, ato kanë përparuar me një ritëm më të ngadaltë se pothuajse çdo fushatë e madhe ofensive në çdo luftë të shekullit të kaluar.
Dhe pas publikimit të këtyre të dhënave, ka ardhur reagimi i Kremlinit, i cili i ka quajtur “jo të besueshme”.
Kremlini këmbëngul se vetëm ministria ruse e mbrojtjes kishte autoritetin për të publikuar shifrat e viktimave ruse.
Kujtojmë se që kur Vladimir Putin nisi pushtimin e tij në shkallë të plotë të Ukrainës, asnjëra palë nuk ka zbuluar publikisht shifra gjithëpërfshirëse të viktimave, duke e trajtuar shkallën e humbjeve si një sekret shtetëror të ruajtur me kujdes.
Por sipas një raporti të ri, Moska ka pësuar një shkallë viktimash "të jashtëzakonshme", duke pësuar gati 1.2 milionë viktima në fushën e betejës - duke përfshirë të vrarët, të plagosurit dhe të zhdukurit - midis shkurtit 2022 dhe dhjetorit 2025.
Vetëm në vitin 2025 pati rreth 415,000 viktima ruse, thotë CSIS.
Viktimat dhe vdekjet ruse janë gjithashtu "dukshëm më të mëdha" se ato të ukrainasve, thotë më tej grupi.
Forcat e Kievit ka të ngjarë të kenë pësuar "diku midis 500,000 dhe 600,000 viktimave" midis fillimit të luftës dhe dhjetorit të vitit të kaluar.
"Viktimat e kombinuara ruse dhe ukrainase mund të jenë deri në 1.8 milion dhe mund të arrijnë në 2 milionë viktima totale deri në pranverën e vitit 2026", sipas studiuesve.
CSIS thotë se mund të ketë disa arsye pse viktimat dhe vdekjet ruse janë kaq të larta - duke përfshirë taktikat dhe trajnimin e dobët, moralin e ulët dhe një mbrojtje efektive ukrainase.
Vlerësimet e CSIS u bazuan në intervista me zyrtarë perëndimorë dhe ukrainasë dhe të dhëna të mbledhura nga media e pavarur ruse Mediazona dhe Shërbimi Rus i BBC-së. /Telegrafi/