Rudolph: Kosovës i duhen institucione stabile për agjendën evropiane
Ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, ka theksuar rëndësinë e institucioneve të qëndrueshme në vend.
Ai në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës nënvizoi se partnerët ndërkombëtarë presin që të gjitha palët politike të veprojnë në interes të Kosovës dhe të mbështesin agjendën evropiane, duke u fokusuar në stabilitetin institucional dhe bashkëpunimin konstruktiv.
“Nuk kam asnjë ide se si do të vendosë Gjykata Kushtetuese dhe thjesht nuk më përket mua. Ajo që është me rëndësi për ne është që të kemi institucione stabile me të cilat do të punojmë, dhe siç e thatë edhe ju, keni pasur dy palë zgjedhje nacionale vitin e kaluar, plus pastaj zgjedhjet lokale.
Tani, nga perspektiva ime, duam të punojmë me vendin, kemi një agjendë në të cilën punojmë – agjendë ekonomike, politike e të sigurisë – dhe për këtë thjesht na duhen palët e kundërta me mandat me të cilët do të punojmë. Sigurisht që jam në kontakt me të gjitha palët politike, të qeverisë e të opozitës, por nuk e konsideroj punë time të them dikujt që është i zgjedhur në mënyrë demokratike... Përpiqem ta theksoj se është në interesin tonë që të kemi institucione dhe stabilitet institucional, thjesht që të vazhdojmë punën në agjendën tonë të përbashkët”, deklaroi ambasadori.
Ai nënvizoi se të gjithë aktorët politik duhet të veprojnë në interes të vendit dhe të mbështesin agjendën evropiane.
"Mesazhi për të gjithë aktorët politik në të gjithë spektrin: mendojeni se çka është më e mira për vendin, në kuptimin e ndërveprimit me ne, me miqtë tuaj ndërkombëtarë, pra për agjendën ndërkombëtare evropiane që duhet të shtyhet përpara. Ajo çfarë mund të bëjmë ne si miq të këtij shteti është që ta marrim këtë dinamikë që rrjedh nga vet vendi; nuk mund ta krijojmë ne vetë, dhe për të pasur këtë momentum pozitiv, na duhen institucione stabile që përfaqësojnë vendin”, tha Rudolph në RTK Prime.
Duke folur për rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, ambasadori gjerman në Kosovë, Rainer Rudolph, tha se fokusi i Gjermanisë mbetet tek bashkëpunimi konkret me Kosovën dhe tek krijimi i kushteve për ta shtyrë përpara agjendën evropiane.
“Ajo që fokusohemi ne është që të shohim se çfarë mund të bëjmë me vendin, dhe ka shumë gjëra që mund të bëhen. Është rruga drejt BE-së, pastaj është bashkëpunimi dy-palësh mes Gjermanisë dhe Kosovës, pra që është në çdo detaj pjesë e agjendës evropiane. I gjithë bashkëpunimi ekonomik ynë është nën ombrellën e Bashkimit Evropian… Kështu do ta shihnim ne, cila është agjenda pozitive me të cilën do të mund të punonim dhe si të krijonim kushte që ta shtyjmë këtë përpara”, theksoi ai.
Ambasadori gjerman mes tjerash potencoi se partneriteti i Gjermanisë me Kosovën është i fortë dhe i përkushtuar, me fokus në zgjerimin e bashkëpunimit në ekonomi, tregti, investime, zhvillim dhe përgatitjen e vendit për anëtarësim në BE. Megjithatë, sipas tij ka shumë fusha që ende ka shumë punë për t'u bërë.
“Që nga fillimi, kushtet janë të shkëlqyera. Përkushtimi ynë mbetet solid. Ka shumë fusha në të cilat do të mund të punonim, si p.sh. në agjendën ekonomike apo në tregti e investime. Kemi tregti të mirë, por nuk është e balancuar; do të mund të kishte shumë më shumë eksport të mallrave e shërbimeve drejt Gjermanisë nga Kosova, pra në këtë gjë përpiqemi të punojmë. Pastaj edhe bashkëpunimi ynë zhvillimor, që bëhet përmes GIZ-it, çdo gjë bëhet nën ombrellën e përgatitjes së Kosovës për anëtarësimin e ardhshëm në BE, në politikën rajonale, politikën energjetike, mjedisore, menaxhimin e mbeturinave e kështu me radhë. Kjo është fryma, pra, fushat konkrete me të cilat duam të vazhdojmë e ta zgjerojmë bashkëpunimin me Kosovën”, tha Rudolph.
Duke folur për ligjin për të huajt dhe zbatimin e tij në Kosovë, ambasadori gjerman tha se fokusi i partnerëve ndërkombëtarë ka qenë te mënyra e zbatimit të tij në praktikë. Ai theksoi se qëndrimi i tyre ka qenë që implementimi të bëhet në mënyrë të kujdesshme, në mënyrë që të mos krijohen vështirësi në jetën e përditshme të qytetarëve, veçanërisht për komunitetet pakicë.
"Ne kemi qenë në kontakt shumë të afërt me qeverinë dhe me kryetarët e komunave që preken më shumë nga kjo. Qëndrimi ynë ka qenë që, nëse ligji zbatohet, prioriteti duhet të jetë që të bëhet në mënyrë që shërbimet shëndetësore dhe ato arsimore të mos dëmtohen”, tha ai.
Mes tjerash, ambasadori Rudolph foli edhe për rolin e diasporës kosovare në Gjermani, duke vlerësuar kontributin e saj në forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Sipas tij, diaspora kosovare nuk ka rëndësi vetëm në aspektin zyrtar apo diplomatik, por luan rol të veçantë edhe në afrimin dhe ndërthurjen e shoqërive të të dyja vendeve.