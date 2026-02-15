Rubio viziton Evropën Qendrore për të forcuar lidhjet me aleatët e Trump, Fico dhe Orbán
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, filloi turneun e tij në Evropën Qendrore në Bratislavë të Sllovakisë të dielën, ku zhvilloi bisedime me kryeministrin Robert Fico. Rubio do të vizitojë gjithashtu Viktor Orbán të Hungarisë të hënën.
Si Hungaria ashtu edhe Sllovakia konsiderohen aleatë kryesorë të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, në Evropë, transmeton Telegrafi.
Strategjia e fundit e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, e botuar vitin e kaluar, paralajmëroi për një "rënie qytetëruese" në Evropë dhe bëri thirrje për bashkëpunim më të madh me forcat nacionaliste në BE.
Rubio u nis për në Sllovaki pasi mbajti një fjalim në Konferencën e Sigurisë në Mynih, ku tha se SHBA-të dhe Evropa ndajnë një fat të përbashkët, por paralajmëroi se rënia kulturore dhe ekonomike e Evropës duhet të përmbyset dhe se migrimi masiv duhet të ndalet.
Sipas Departamentit të Shtetit, SHBA-të duan të forcojnë bashkëpunimin me Bratislavën për energjinë bërthamore, diversifikimin e energjisë dhe modernizimin e ushtrisë sllovake.
Robert Fico vizitoi Trump në Mar-a-Lago në janar për të diskutuar një marrëveshje bërthamore. Sllovakia synon të blejë reaktorë bërthamorë nga SHBA-të në një projekt që mund të ketë një vlerë prej rreth 13 deri në 15 miliardë euro, me kompaninë amerikane Westinghouse që mund të ofrojë teknologji.
Robert Fico është një politikan i majtë nacionalist i cili është i lidhur me agjendën politike të Trump mbi migracionin e paligjshëm dhe luftën në Ukrainë, dhe është shumë kritik ndaj Bashkimit Evropian.
Sllovakia, së bashku me Hungarinë, vazhdon të importojë naftë dhe gaz natyror nëpërmjet tubacioneve nga Rusia. Të dy vendet kundërshtojnë planin REPowerEU të BE-së për të hequr gradualisht lëndët djegëse fosile ruse deri në vitin 2027.
SHBA-të i dhanë Hungarisë një përjashtim njëvjeçar nga tarifat dytësore të SHBA-së që synojnë vendet që importojnë naftë ruse.
Sllovakia mbështet përpjekjet paqësore të Trump për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Kryeministri Fico ka kritikuar mbështetjen ushtarake dhe financiare të BE-së për Ukrainën, dhe ka bërë thirrje për negociata paqeje në vend të kësaj.
Fico u kritikua nga Brukseli vitin e kaluar për vizitën e tij në paradën e Ditës së Fitores në Rusi në maj.
Megjithatë, Fico gjithashtu kritikoi me forcë bastisjen ushtarake amerikane në Venezuelë në janar, e cila çoi në arrestimin e presidentit Nicolás Maduro.
"Nëse fuqia ushtarake përdoret pa mandatin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, atëherë kushdo që është i madh dhe i fortë bën atë që dëshiron për të promovuar interesat e veta", tha Fico në janar.
Marco Rubio do të jetë në Hungari të hënën për të takuar kryeministrin Orbán, një udhëheqës konservator i krahut të djathtë i cili mbështet agjendën politike të Trump.
Sipas Departamentit të Shtetit, bisedimet do të përqendrohen në "procesin e paqes për të zgjidhur konfliktet globale" dhe në partneritetin energjetik SHBA-Hungari.
Hungaria ishte vendi i parë evropian që iu bashkua iniciativës së Bordit të Paqes të Trump, e cila synon të zgjidhë konfliktet globale.
Kryeministri Orbán gjithashtu pajtohet me agjendën e Trump për migracionin. Ai është shumë kritik ndaj politikave të gjelbra të BE-së dhe shpesh bën thirrje për një marrje nën kontroll të institucioneve të BE-së nga konservatorët e krahut të djathtë.
Në dhjetor, Hungaria nënshkroi një marrëveshje me kompaninë amerikane Chevron për të importuar 2 miliardë metra kub gaz natyror të lëngshëm (LNG) nga SHBA-të.
Trump po mbështet gjithashtu Kryeministrin Orbán në fushatën zgjedhore të Hungarisë, ku Orbán përballet me zgjedhjet e tij më të vështira në prill.
Partia opozitare Tisza, e udhëhequr nga Péter Magyar i qendrës së djathtë, kryeson në sondazhet e opinionit.
Kryeministri Orbán e ka ftuar Trumpin të vizitojë Hungarinë gjatë fushatës, por udhëtimi nuk është konfirmuar ende nga administrata amerikane. /Telegrafi/