Rrustemi akuzon PDK-në për presion ndaj LDK-së: Po pengohet bashkëpunimi me Vetëvendosjen
Deputeti i rizgjedhur i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, ka deklaruar se zgjedhjet e fundit parlamentare kanë qenë të panevojshme dhe se rezultati i tyre ka dëshmuar se vendi kishte nevojë për stabilitet institucional e jo për procese të reja zgjedhore.
Ai në një intervistë për KosovaPress, ka thënë se pas shpalljes dhe certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet politike për formimin e institucioneve, duke akuzuar opozitën se me refuzimin e bashkëpunimit ka sjellë vendin në krizën aktuale.
Sipas Rrustemit, po të ishte pranuar oferta e Vetëvendosjes për bashkëqeverisje me LDK-në vitin e kaluar, vendi nuk do të kishte kaluar në zgjedhje të reja.
“Partitë politike besonin, ato opozitare, që duke e çuar vendin në zgjedhje të njëpasnjëshme do ta dobësonin Lëvizjen Vetëvendosje dhe kësisoj do ta krijonin një rrethanë të përshtatshme për ta, për të krijuar një qeveri të pakicës për kundër fituesit të zgjedhjeve. Natyrisht, këto kalkulimet konjukturale për ta zhvlerësuar vullnetin e qytetarëve nuk prodhojnë stabilitet, dhe vjen një moment kur ato shpërfaqen komplet para publikut, para qytetarëve, dhe pastaj duhet të rishikosh pozicionin. Krejt çfarë ka mbetur të shihet se a ka ndryshuar apo jo, është qasja e opozitës në raport me Vetëvendosjen”, deklaroi Rrustemi.
Deputeti i Vetëvendosjes u shpreh se përsëritja e shpeshtë e zgjedhjeve ka ndikuar edhe në pjesëmarrjen e qytetarëve në votime.
“Mund të jenë faktorë të ndryshëm. Natyrisht mund të jetë edhe një lloj abstenimi nga përsëritja e vazhdueshme e zgjedhjeve, të shpeshta, domethënë ne në këto 18 muaj kemi pasur praktikisht tre palë zgjedhje parlamentare dhe dy palë zgjedhje lokale. Domethënë, pesë palë zgjedhje kemi pasur në 18 muaj. Angazhim i shpeshtë, kosto e madhe, krejtësisht e panevojshme. Edhe zgjedhjet e 22 tetorit, edhe këto të 14 shkurtit kanë qenë të evitueshme po të kishte vullnet politik.
Por, të shpresoj që partitë politike opozitare kanë reflektuar domethënë, edhe rezultati i zgjedhjeve i ka bërë që të reflektojnë dhe të ndryshojnë qasjen. Të heqin dorë nga bllokada. Nuk mund të operosh me bllokadë. Në sistemin tonë parlamentar, me sistem zgjedhor proporcional, me një zonë zgjedhore, partitë politike janë të detyruara që të bashkëpunojnë, aq më tepër për procese siç është çështja e presidentit, që kërkon 2/3 e deputetëve në kuvend apo 2/3 e votave të deputetëve në kuti”, tha Rrustemi.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, ka thënë se Kosova duhet të ketë një president konsensual dhe jopartiak. Sipas tij, Vjosa Osmani nuk i plotëson kriteret për një figurë të tillë, pasi është e përfshirë aktivisht në politikë dhe ka qenë pjesë e proceseve partiake.
“Kosova ka nevojë për një president konsensual dhe ne e kemi thënë edhe para zgjedhjeve të 14 shkurtit, do të angazhohemi për një president jopartiak dhe për një president konsensual. Zonja Osmani është deputete e Kuvendit të Kosovës, është e angazhuar aktivisht në politikë, ka qenë pjesë e listës së një partie politike. Nuk përmbush elementet e një figure konsensuale. Domethënë, nga momenti i pozicionimit të saj pas nga shpërndarja e Kuvendit me atë dekretin antikushtetues, e deri tek kryesimi i listës së LDK-së, e deri tek të qenit deputete, nuk hyn në domenin e figurave konsensuale. Është një figurë tashmë politike, aktivisht politike. Nuk është çështja e votës individuale, por është çështje e pozicionit politik. Kosova ka nevojë për një president konsensual, jopartiak, dhe pastaj se raporti për të krijuar qeverinë, nëse jo, është çështje e vullnetit të popullit të shprehur në zgjedhje”, u shpreh ai.
Rrustemi ka komentuar edhe zhvillimet e fundit brenda LDK-së, si dhe përplasjet në rrjete sociale të Perparim Ramës me Dejona Mihalin.
Ai tha se Përparim Rama, është pjesë e kësaj përpjekjeje për ta penguar çdo afrim mes LDK-së dhe Vetëvendosjes, veçanërisht sa i përket arritjes së një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit.
“Kjo është një fushatë e PDK-së nëpërmjet elementeve të saj në LDK, siç është Përparim Rama, për ta goditur Lumir Abdixhikun dhe lidershipin aktual të LDK-së që të mos i afrohet me Vetëvendosjen, me asnjë bashkëpunim për ta gjetur një zgjidhje për presidentin. Domethënë, ka një tendencë të vazhdueshme të elementeve të PDK-së në LDK për ta tërhequr LDK-në kah PDK. Ata e kanë pasur gjatë këtyre 15 viteve në pozicione të njëjta.
Por në situatën për të shmangur krizën e për të gjetur një zgjidhje për presidentin, dhe duke marrë parasysh që roli i LDK-së është i rëndësishëm, siç ishte përcaktues edhe herën e kaluar, PDK po ushtron presion mbi lidershipin aktual të LDK-së. Unë mund të kem mospajtime të pafundme edhe me lidershipin e LDK-së e me të tjerët, por ama më duket shumë dashakeqe si qasje që PDK po mban të, ose po tenton ta mbajë, LDK-në të nënshtruar dhe kësisoj të pengojë çfarëdo përafrimi apo bashkëpunimi për çështjen e presidentit në mes të LDK-së dhe VV-së”, përfundoi Rrustemi.
Rikujtojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) në mbledhjen e mbajtur dje më 27 qershor ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të mbajtura më 7 qershor.
Sipas rezultateve, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë e para me 47.13% të votave, duke siguruar 53 ulëse në Kuvend. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 19.44% dhe 22 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% me 18 ulëse, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 6.74% dhe 7 ulëse. /KP/