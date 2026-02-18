Rruga drejt Malit të Zi mbetet e mbyllur për kamionë
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar bën të ditur se, sipas informacionit të siguruar nga zyrtarët kufitarë të Malit të Zi, rruga që lidh vendin tonë me këtë shtet mbetet e mbyllur për kamionë për shkak të gjendjes së rrugës në anën e tyre.
Për automjetet e udhëtarëve, qarkullimi zhvillohet normalisht dhe me pajisje dimërore, ndërsa pjesa e rrugës që mirëmbahet nga ana e Qendrës Kombëtare është e kalueshme dhe pa probleme.
Ekipet për mirëmbajtjen e rrugës janë të pranishme në terren, dhe pritet që rruga të hapet edhe për kamionë sapo kushtet të përmirësohen. /Telegrafi/
