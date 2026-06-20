Rrufeja godet fushën sportive në Gjermani, 10 të lënduar
Rreth 120 ekipe kishin udhëtuar për në një turne të madh hendbolli në Rastatt, Baden-Württemberg, kur një stuhi e fortë shkaktoi skena dramatike në fushën sportive, e cila po përdorej edhe si vend kampingu.
Rrufeja goditi zonën duke lënë të lënduar tetë të rritur dhe një fëmijë 13-vjeçar.
Një person u lëndua rëndë, ndërsa të tjerët pësuan lëndime të lehta.
Një goditje tjetër rrufeje në një fushë sportive në Münsingen-Dottingen, la një person të lënduar.
Pjesë të mëdha të qytetit të Münsingen pësuan gjithashtu ndërprerje të energjisë elektrike.
Policia tha se shkaku ndoshta ishin dy goditje nga rrufeja.
Shërbimi Meteorologjik Gjerman (DWD) tha se stuhi të mëtejshme janë të mundshme përsëri, megjithëse pritet të jenë më pak të forta se një ditë më parë. /Telegrafi/