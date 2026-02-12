Rrjetet sociale si mjet i ngacmimit, dy raste të regjistruara nga policia në Istog dhe Pejë
Policia ka raportuar dy raste të ndara të ngacmimit që kanë ndodhur në Istog dhe Pejë, ku të dyshuarit dyshohet se kanë shqetësuar viktimat përmes rrjeteve sociale.
Në rastin e parë, i regjistruar më 8 shkurt 2026 në Istog, është arrestuar një mashkull kosovar nën dyshimin se ka ngacmuar përmes rrjeteve sociale një femër kosovare.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
Ndërkaq, rasti i dytë ka ndodhur më 10 shkurt 2026 rreth orës 20:30, në rrugën “Sali Gjika” në Pejë, ku një femër kosovare ka raportuar se ka pranuar mesazhe fyese në rrjete sociale nga një mashkull kosovar.
I dyshuari është intervistuar dhe, me vendim të prokurorit, është liruar në procedurë të rregullt.
Top Lajme
Jobs
Deals