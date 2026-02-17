Rritjet e sheqerit pas ushqimit: A është uthulla e mollës një zgjidhje natyrale?
Rritjet e shpejta të sheqerit pas vakteve të pasura me karbohidrate mund të rrisin rrezikun metabolik. Ja si ndikon acidi acetik në përthithjen e glukozës
Rritjet e larta të sheqerit në gjak dhe insulinës pas një vakti të pasur me karbohidrate nuk janë të padëmshme. Ato e ngarkojnë pankreasin, nxisin rezistencën ndaj insulinës, shkaktojnë rënie të papritur të energjisë dhe, në afat të gjatë, rrisin rrezikun metabolik.
Ekspertët paralajmërojnë se pikërisht këto “maja” të shpeshta glikemike lidhen me zhvillimin e sindromës metabolike dhe diabetit tip 2. Sipas publikimeve në Diabetes Care dhe European Journal of Clinical Nutrition, kontrolli i rritjeve postprandiale të glukozës është një faktor kyç në ruajtjen e shëndetit metabolik.
Lajmi i mirë është se ekzistojnë strategji të thjeshta dhe praktike që mund të zbusin këto rritje.
Çfarë tregojnë studimet për uthullën e mollës?
Studime klinike kanë treguar se konsumimi i uthullës së mollës para vaktit mund të ulë rritjen postprandiale të glukozës dhe insulinës.
Një studim i publikuar në Diabetes Care (Johnston et al.) raportoi se uthulla mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës pas vakteve të pasura me karbohidrate, veçanërisht tek personat me rezistencë ndaj insulinës.
Portali mjekësor Healthline shkruan se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e rritjes së sheqerit pas vaktit, duke kontribuar në stabilitet më të mirë energjetik.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se nuk bëhet fjalë për terapi, por për një mjet ndihmës të vogël, praktik dhe të përballueshëm.
Pse karbohidratet shkaktojnë rritje të sheqerit?
Karbohidratet rrisin nivelin e glukozës në gjak. Sa më i madh të jetë përqendrimi i tyre në një vakt:
• rritet më shumë glukoza
• sekretohet më shumë insulinë
• pason rënie energjie
• rritet rreziku për rezistencë ndaj insulinës dhe diabet
• shtohet stresi metabolik
Sipas Harvard Health Publishing, pikërisht këto luhatje të shpeshta glikemike mund të ndikojnë negativisht në metabolizëm dhe peshë trupore, përcjell Telegrafi.
Çfarë ndodh kur pini uthull para vaktit?
Disa studime sugjerojnë:
• deri në 20–30% rritje më e vogël e sheqerit
• deri në 20–25% më pak insulinë
• energji më e qëndrueshme pas vaktit
• më pak stres për pankreasin
Pse funksionon uthulla e mollës?
Efekti i saj lidhet me acidin acetik, i cili:
• ngadalëson zbrazjen e stomakut
• ngadalëson përthithjen e glukozës
• ul nevojën për insulinë
• rezulton në glikemi më të qëndrueshme pas vaktit
Sipas Journal of Functional Foods, acidi acetik mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës në kushte të caktuara metabolike.
Si ta përdorni?
Rekomandohet 1–2 lugë gjelle uthull molle, të holluara në një gotë ujë, të pihen 10–15 minuta para vaktit.
Ekspertët theksojnë se uthulla duhet gjithmonë të konsumohet e holluar, pasi përdorimi i drejtpërdrejtë mund të irritojë mukozën e traktit tretës dhe të dëmtojë smaltin e dhëmbëve.
Kujdes dhe masa paraprake
Healthline raporton se uthulla e mollës mund të ngadalësojë zbrazjen e stomakut, gjë që mund të përkeqësojë simptomat e gastroparezës, veçanërisht tek personat me diabet tip 1.
Gjithashtu:
• mund të shkaktojë të përziera
• mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve
• mund të ndikojë në nivelin e kaliumit
Ndërveprime me barna
• barna për diabet – rrezik për hipoglicemi
• barna që ulin kaliumin
• diuretikë – mund të rrisin humbjen e kaliumit
Prandaj rekomandohet konsultim me mjekun, sidomos nëse përdorni terapi kronike.
Si të konsumohet në mënyrë të sigurt?
Sipas Healthline, rekomandohet të fillohet me sasi të vogla dhe gradualisht të rritet deri në maksimumi 2 lugë gjelle (30 ml) në ditë, gjithmonë e holluar në ujë. Këshillohet të pihet me pipë për të mbrojtur smaltin e dhëmbëve, të shpëlahet goja pas konsumimit dhe të pritet të paktën 30 minuta para larjes së dhëmbëve.
Personat me gastroparezë duhet ta shmangin ose ta kufizojnë në 1 lugë çaji.
Përfundim
Uthulla e mollës nuk është ilaç, por mund të jetë një mjet ndihmës për:
• ulje të moderuar të sheqerit
• ulje të insulinës
• energji më të qëndrueshme
• kontroll më të mirë metabolik
Megjithatë, kontrolli i vërtetë i glikemisë mbështetet kryesisht në:
• ushqim të balancuar
• fibra
• aktivitet fizik
• kontroll të peshës
• mbikëqyrje mjekësore
Shënim
Përmbajtja e këtij teksti ka karakter informativ dhe nuk përbën këshillë mjekësore, diagnozë apo rekomandim për trajtim. Para përdorimit të çdo metode apo suplementi, konsultohuni me mjekun ose profesionistin e shëndetit. /Telegrafi/