Rritje e numrit të pickimeve të rriqrave të regjistruara javët e fundit në Qendrën e Emergjencës në Kumanovë
Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë për pickimet e rriqrave dhe insekteve të tjera është rritur, njoftuan mjekët nga qendra e urgjencës në Kumanovë. Me ngrohjen e motit dhe përdorimin më të shpeshtë të parqeve, hapësirave të gjelbra dhe zonave pyjore, rritet edhe rreziku i pickimit të rriqrave.
Mjekët u bëjnë apel qytetarëve që të mos përpiqen t’i heqin vetë rriqrat, por të kërkojnë ndihmë mjekësore profesionale.
Rriqrat janë parazitë që ushqehen me gjakun e kafshëve dhe njerëzve dhe siguron se jo çdo kafshim përbën rrezik. Rriqrat janë bartës të sëmundjeve infektive, por jo çdo pickim do të thotë se do të zhvillohet një sëmundje. Vetëm rriqrat që janë të infektuara me viruse ose baktere mund të transmetojnë infeksion. Më shpesh, kjo është bakteri Borrelia, i cili mund të shkaktojë sëmundjen Lyme, ose borreliozën Lyme.
"Ne e heqim rriqrën dhe japim udhëzime të mëtejshme se çfarë duhet bërë. Shpesh i referojmë pacientët në një departament të sëmundjeve infektive për monitorim shtesë dhe kontroll nëse rriqra ishte e infektuar", shton mjeku.
Mjekët paralajmërojnë se vetë-heqja mund të shkaktojë komplikime shtesë.